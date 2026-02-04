春節「換鍋具」舊的丟錯恐罰6000！環保局教2招分辨

生活中心／張予柔報導



隨著農曆春節即將到來，許多家庭開始汰舊換新，廚房中閒置或破損的鍋具也可能成為垃圾。然而，家中廢鍋具該如何正確處理，常讓人感到困惑。環保單位提醒，不同材質的鍋具丟棄方式不同，民眾若未依規定處理，不僅增加清運困難，也可能觸法受罰。





春節「換新鍋具」舊的怎麼丟？環保局「教2招」呼籲丟錯最高罰6000元！

金屬鍋具可回收，矽膠、陶瓷鍋具需丟一般垃圾，破裂鍋具務必標示「易碎」安全交給清潔人員。（示意圖／民視新聞資料照）

環保局指出，金屬材質的鍋具，例如不沾鍋、生鐵鍋、銅鍋、鋁鍋、不鏽鋼鍋，以及電鍋、氣炸鍋、菜刀、湯匙、金屬筷子和鍋鏟等，都屬於廢金屬類，可在垃圾清運時交給資源回收車處理。相反地，矽膠鍋鏟、可伸縮矽膠餐具、複合材質鍋具，以及陶瓷鍋具等非金屬材質，則不列入回收範圍，需要以一般垃圾方式處理。環保局也提醒，若鍋具破裂或易碎，應單獨包裝並清楚標示「易碎」，以免造成清潔人員受傷。

鍋鏟回收看材質，金屬可回收，矽膠與複合材質須丟一般垃圾，違規丟棄最高可罰6000元。（圖／民視新聞資料照）

此外，鍋鏟的回收與否完全取決於材質，金屬製鍋鏟可投入資源回收，但矽膠或複合材質鍋鏟則需當作一般垃圾丟棄。環保局提醒，民眾若未依規定丟置垃圾，或未使用指定垃圾袋，將依《廢棄物清理法》處以1200元以上、6000元以下罰鍰。





