春節「海外就醫」可退錢！健保單日「最高退6887元」申請流程一次看

記者簡浩正／台北報導

春節連假將至，今年9天長假不少民眾計畫出國旅遊，但若在海外發生急性疾病傷痛或是分娩，高昂的醫療費用往往令人頭大。對此，衛福部健保署今（5）日特別提醒，民眾於保險有效期間內，若在海外發生「不可預期的緊急傷病」，可於期限內申請自墊醫療費用核退。如以住院來說，每日核退上限為6887元。

依據健保署最新一季「在國外或大陸地區自墊醫療費用核退上限」公告，115年1月至3月的核退上限，分別為門診每次新台幣1133元、急診每次3825元、住院每日6887元。

健保署表示，依全民健康保險法規定，於保險有效期間，在台灣地區外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，須立即在當地院所就醫者，得於門、急診治療當日或出院之日起6個月內，檢附全民健康保險自墊醫療費用核退申請書及相關資料，親送或委託親友至投保單位所在地之健保署分區業務組臨櫃辦理，亦可透過郵寄申請自墊醫療費用核退。

國外或大陸地區自墊醫療費用核退上限。（圖／翻攝自健保署官網）

健保署表示，對於國外醫療費用核退金額標準採審查後「核實」給付原則，惟申請費用若高於健保署每季公告急診每人次、門診每人次、住院每人日上限者，則不予給付。有關每季上限金額，請至健保署全球資訊網首頁/健保服務/健保醫療費用/就醫費用與退費/自墊醫療費用核退/在國外或大陸地區自墊醫療費用核退上限查詢。

民眾亦可視個人需求，自行添購海外突發疾病醫療險，獲得更完善保障。若有其他問題，請洽健保諮詢服務專線0800-030-598(手機改撥02－4128-678)或至健保署全球資訊網站查詢。

