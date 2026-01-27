春節「發財金」怎麼求？完整攻略一次看懂 3禁忌恐破財

記者蔣季容／台北報導

春節期間不少人都會到廟拜拜，祈求新的一年開運招財，有些廟還會提供「發財金」，其中以竹山鎮紫南宮福德正神借600元「發財金」最具知名。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分享求發財金的細節與禁忌。

楊登嵙表示，向神明「發財金」有以下細節要注意：

先「還金」再「求金」

若已經向某廟的神明借「發財金」，要先「還金」再「求金」。

「發財金」怎麼求？

1、發財金的求法，拿起擲筊在香爐順時針轉3圈，小聲唸出聲音，讓土地公能聽見您的聲音:

●一般上班族：弟子（或信女）、姓名、生日（國曆或農曆幾年幾月幾日生）、地址，祈求XX神明保佑，請回「發財金」，讓弟子（或信女）工作順利，小人遠離，平安健康，可以的話，請XX神明賜給一個聖筊。

●業績性質或做生意：弟子（或信女）、姓名、生日（國曆或農曆幾年幾月幾日生）、地址，祈求XX神明保佑，請回「發財金」，讓弟子（或信女）事業順利，財源廣進。若要更好的方法，許願願力更大，請XX神明保佑（多久時間）（業績可以達成多少），若達成將以多少金額來「還金」，可以的話，請XX神明賜給一個聖筊。

2、若第1次聖筊，就可以借600元發財金。第2次聖筊，就可以借500元發財金。第3次聖筊，就可以借400元發財金。第4次聖筊，就可以借300元發財金。第5次聖筊，就可以借200元發財金。第6次聖筊，就可以借100元發財金。

3、到廟裡服務中心「求金」窗口領取向神明擲筊所聖筊的「發財金」紅包。

4、將「發財金」紅包拿到神明主爐過火，以順時針繞3圈，啟動招財納福效果。

「發財金」擺放

1、2026年「財帛星」在東方，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，每年不同方位，今年「財帛星」在房子東方；「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，在此方位放置「發財金」，可提升業績，增進財源，財運亨通。

2、擺放在家中的「財位」，一般在大門斜對角，且有L形直角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的地方為「財位」。

3、擺放在神龕上。

4、擺放在保險箱內。

5、放在錢包或包包內。任選一種或四種擺放，讓這些地方吸收「發財金」的財氣及好運。

小錢滾大錢

將「發財金」的財氣及好運存到自己的銀行戶頭，藉由我們努力工作，讓「發財金」小錢滾大錢。

「發財金」禁忌

1、「發財金」一定要存到自己的銀行戶頭，不可花掉，否則會將自己財氣及好運送掉，反而破財、漏財。

2、不可將「發財金」以交易買賣方式賣給別人，這如同將神明所求來的好運賣給別人。

3、不可將「發財金」擺放在汙穢不淨的地方，例如將「發財金」擺放在地上，任由人跨越過去，擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，反而會破財。

