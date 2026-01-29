春節+禽流感成本增！ 北市知名海南雞飯百元漲至120元

台北市 / 綜合報導

農曆春節將近需求增加加上中部爆發禽流感，讓雞肉價格不斷上漲。台北市知名的海南雞飯，原本的百元價錢撐不住了決定從100元調整到120元一次漲了兩成。業者感嘆所有用量成本都增加尤其雞肉成本更是居高不下不得不調漲價錢來維持品質！對於海南雞飯漲價客人表示能夠理解畢竟現在還有什麼不漲價？

細火燜煮的去骨雞腿，肉質滑嫩，沾上南洋風味的靈魂青綠醬，搭配雞湯煮的米飯，不用飛到新加坡人生口福就能走上坡，過了中午用餐高峰期，客人還是絡繹不絕上門，台北慶城街的海南雞飯，從街邊攤做到了明亮店面，價錢也從兩位數突破到三位數，張貼的最新漲價公告，從1月2日起沒有菜的海南雞飯100漲到120元，有菜的海南雞飯120漲到160元，有攔下你大快朵頤的腳步嗎。

客人說：「物價差不多就這樣，沒辦法，去哪邊吃，也差不多這個價錢。」客人VS.記者說：「漲有點多，(有不漲價的店家嗎)，沒有。」

大多民眾表示只要美味對得起價格，還是願意掏錢來嗑，攤開海南雞飯漲價史，從2007年路邊攤的50元銅板價，2009年漲10元，14年來到75元，2018年調高到90元，2024年小調一下變95元，2026年漲到120元。

台北市海南雞飯業者說：「雞肉、蛋都有漲，像筷子也都有漲。」市場雞肉販也感嘆，春節將近需求增加碰上中部爆發禽流感，雞肉價格一直上揚，雞肉料理很難不漲，當年一起吃飯的CP沒了，現在連CP值也沒了。

