春節＋228國道攻略！高公局公布「好走時段」（示意圖/本報資料照）

春節9天連假將至，結束後228和平紀念日3天連假接力，交通部高速公路局今公布國道好走時段，預估初一至初五為假期交通尖峰，南向車流集中初一至初三，北向集中初三至初五，另預估和平紀念日連假第1、2日為南向尖峰，第2、3日為北向尖峰，預估部分路段將出現「長時段壅塞」。

高公局表示，今年春節連假長達9天，由小年夜前一日放假至初六（2／14~2／22），另和平紀念日連假為3天（2／27~3／1），經檢視歷年春節及和平紀念日連假國道交通狀況，並透過AI及大數據分析車流尖峰，建議用路人多搭國道客運、台鐵及高鐵，如仍需使用國道，建議可利用好走時段。

高公局副局長陳宏仁說明春節與和平紀念日連假好走時段。（蔡明亘攝）

春節連假國道好走時段。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

和平紀念日連假國道好走時段。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

春節連假西部國道，2月17日至2月19日，上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形，建議用路人早上6時前或中午12時後出發；2月19日至2月21日，下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨，建議中部北向用路人中午12時前出發，南部北向用路人提早至早上9時前出發。

春節連假國道5號部分，2月17日至2月19日，預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午，建議用路人早上5時前或下午5時後出發；2月18日至2月21日，預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨，建議用路人上午9時前出發。

針對和平紀念日連假西部國道，2月27日及2月28日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；2月28日及3月1日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

和平紀念日連假國5部分，2月27日及2月28日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；2月28日及3月1日，北向用路人建議上午9時前出發。

因春節為每年重要假期，高公局預估今年春節連假交通量與前兩年差不多，另也建議用路人於出發前利用高速公路1968App查詢即時路況，適時改走替代道路，避開國道壅塞路段及時段。

