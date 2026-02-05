春節、228連假交通全攻略 三階段疏運、替代道路導引出爐

春節連假主要城際道路易壅塞路段。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

今年春節、228和平紀念日連續假期分別自2月14日起至2月22日、2月27日起至3月1日止，分別為期9天及3天，交通部公路局預計假期間將有許多民眾外出，為避免路途塞車之苦，建議民眾除可提前掌握路況資訊，也可多加利用大眾運輸，避開易壅塞時段並節省旅行成本。

春節連假銜接國道易壅塞路段。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

春節連假觀光風景區及新春參拜易壅塞路段（北部、東部）。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

為鼓勵民眾於連假期間少開車多搭乘公共運輸，享受舒適的旅程，公路局自連假前1日至最後1日，分別為2月13日0時起至2月22日24時，以及2月26日0時起至3月1日24時，推出多項全國性共通國道（公路）客運優惠，提供返鄉及出遊旅客選擇，包含88條中長途國道客運路線享春節6折、228和平紀念日85折優惠價；另登記為TPASS2.0會員，當月累計搭乘2-3次，可再享15％回饋，累計4次以上可再享30％回饋。

228連假觀光風景區易壅塞路段。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

若搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費，轉乘前請先將電子票證於場站過卡機過卡方享優惠， 另轉乘指定幸福巴士則免費。

公路交通方面，公路局預估春節將以2月16日（除夕）及2月20日（大年初四）為界分為三階段，假期前段將以返鄉為主，假期中段則預計將出現短程參拜及走春旅次、中長程闔家出遊旅次，至於假期後段則會以返回工作地旅次為主；另228和平紀念日連續假期車潮自2月26日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮於2月27日至2月28日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從2月28日下午開始至3月1日出現。

228連假銜接國道易壅塞路段。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

公路局推估相關易壅塞路段，包含地區主要幹道如台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段及中彰大橋等，銜接高速公路路段如台64線、台65線、台74線、台86線及台18線銜接各國道交流道等，及重要觀光風景地區鄰近路段如台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台21線日月潭周邊等。

另春節期間有廟宇參拜熱點，如台3線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府路段等。

228連假主要城際道路易壅塞路段。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

為紓緩壅塞路況，公路局將依各路段連續假期的交通特性規畫替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

春節連假觀光風景區及新春參拜易壅塞路段（中部、南部）。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

另外，高速公路局預估11處國道易壅塞路段也已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App所提供即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

