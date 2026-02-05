春節、228連假交通懶人包一次看！客運6折、高鐵加開395班 桃機總運量估達274萬人

2026年春節及228和平紀念日連假將至，交通部啟動全國性疏運總動員，從公路、鐵路到航空全力備戰，期盼為民眾提供安全順暢的返鄉與旅遊體驗。

公路疏運：優惠加碼、分流疏導

春節假期自2月14日（星期六）至2月22日（星期日）共9天，228和平紀念日連假自2月27日（星期五）至3月1日（星期日）共3天。公路局提醒，假期期間車潮龐大，民眾可提前掌握路況、多利用大眾運輸，避開壅塞時段並節省成本。

為鼓勵民眾少開車多搭乘公共運輸，公路局自連假前一日至最後一日（春節為2月13日至22日、228連假為2月26日至3月1日）推出多項國道客運優惠：

廣告 廣告

・88條中長途國道客運路線享春節6折、228連假85折；TPASS 2.0會員再享最高30%回饋。

・搭乘國道客運、台鐵或高鐵後10小時內轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費。

・轉乘指定幸福巴士亦免費。

公路局預估春節車潮可分三階段：除夕（2月16日）前以返鄉為主，初一至初四為出遊高峰，初四（2月20日）後則轉為返工潮。

易壅塞路段包括台1線水底寮~楓港、台61線鳳鼻~香山、台2線淡水及福隆、台3線大溪與古坑~梅山、台21線日月潭周邊等觀光熱區；另竹山紫南宮、北港朝天宮、南鯤鯓代天府周邊也為廟宇參拜熱點。

為紓緩壅塞，公路局規劃替代道路、調整號誌時制、部分路口封閉與大貨車管制，並協調警力強化違規取締及交通秩序維護。

鐵路疏運：高鐵加開395班、服務不間斷

交通部長陳世凱日前前往高鐵南港站，慰勉春節期間堅守崗位的第一線「交通人」，發放紅包與點心，感謝同仁犧牲假期、全力投入疏運。

台灣高鐵公司指出，春節疏運期間為期11天，將加開395班列車（南下170班、北上225班），總計提供2,162班運能；另有27班延後收班列車（凌晨抵達終點）及2班提早發車列車，提供彈性旅運服務。

陳世凱表示，高鐵在春節扮演返鄉與觀光旅運主力，交通部將與各單位緊密協作，確保列車準點、安全運行，守護民眾平安返鄉。

2026年春節雙鐵疏運計畫。（交通部提供）

航空疏運：桃園機場日均15.7萬人次、出入境尖峰創新高

交通部次長林國顯於3日前往桃園國際機場視察春節疏運整備，期勉各單位協力合作，提供旅客最佳出入境體驗。

桃園機場公司指出，今年春節及228連假疏運期間自2月13日至3月2日，共18天，將增開客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估達274萬人次，日均15.7萬人次，較去年成長約6.8%。出境尖峰為2月13日至15日（含小年夜），入境尖峰為2月20日至22日（初四至初六），單日旅客量皆逾16萬人次。

為應對旅客人潮，機場公司已與CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）及服務大聯盟加強整備，針對安檢線、證照查驗與入境檢疫等重點區域滾動監控人流，並每小時更新運量預報，以彈性調度人力、確保通關順暢。

旅客應於航班起飛前3小時抵達機場，並善用網路或市區預辦登機（A1台北車站、A3新北產業園區站），加速報到與託運流程。安檢前請將電腦、平板及行動電源取出、水瓶倒空、脫下外套與皮帶，以縮短安檢時間。

機場聯外交通方面，機場捷運首班車自A1台北車站早上5時30分發車，末班車於晚間11時50分由A22老街溪站出發。春節期間，國光客運（往台北）及統聯客運（往台中）將視人潮機動加班，排班計程車亦有逾千輛24小時投入疏運。

交通部提醒民眾，春節期間交通量龐大，建議提前規劃行程、多搭乘大眾運輸，並隨時留意官方即時路況與班次資訊，共同打造平安、順暢的返鄉與出遊旅程。

更多風傳媒報導

