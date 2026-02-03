春節、228連假交通管制出爐！桃機日湧16.4萬人次 陸海空疏運一次看

連價期間桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場。（示意圖／方萬民攝）

今年春節及和平紀念日連假分別自2月14日（週六）起至2月22日（週日）止及自2月27日（週五）起至3月1日（週日）止，分別為9天與3天連假。由於本次2個連假相鄰，交通部已請各疏運單位將2個連假結合成一長連假，進行整體疏運規劃。

為滿足民眾在春節及和平紀念日連假期間返鄉、出遊需要，高速公路循例在尖峰時段路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及開放路肩等管制措施，並調整免收通行費之日期為2月17日（初一）至22日（初六）及2月27日至3月1日的每日凌晨0時至上午5時，鼓勵用路人於離峰時段利用高速公路。

在省道部分，春節及和平紀念日連假期間每日特定時段，台9線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，同時段並實施大客車優先措施，建議用路人在出發前可多加利用1968APP及幸福公路APP查詢路況資訊，提早避開道路壅塞情形。

為減輕連假期間道路壅塞情況，高鐵透過增開475班次，臺鐵全線加開500班次，國道客運日均開行約6,500至7,000班等方式，目前臺鐵及國道客運尚有餘裕，歡迎民眾可選擇使用；另連假期間公路局推出88條國道客運路線，春節票價6折、和平紀念日票價85折優惠，並提供轉乘優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案，春節連假搭乘國道客運票價最高可達42折、和平紀念日連假票價最高可達6折等措施，民眾可至TPASS2.0官網登記會員享折扣。

為利離島居民返鄉及民眾連假觀光需求，國內空運提供4,800架次、36.4萬座位，而本島離島8條海運航線則規劃開行1,812航次、38.9萬座位，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班；針對出國及返國部分，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場，避免人潮影響登機行程，而在海運小三通4條航線航港局也規劃632航次，預計可疏運16.8萬人次，並持續關注天候狀況，做好應變機制。

考量近期行動電源自燃議題，為維護安全，交通部已訂有「旅客搭乘公共運輸攜帶行動電源安全注意事項」，亦請各疏運單位加強服務人員訓練及進行宣導，提醒民眾相關注意事項。

各疏運單位已妥善規劃交通疏導管制措施，並全力投入運能加開班次疏運，交通部也再要求各單位於連假前務必落實相關運具設備之安檢與保養，並指示各疏運單位於連假期間停止工程施作，派員巡檢，維護工地安全，加強相關單位橫向聯繫，積極做好運具聯防準備工作，並透過多元管道讓民眾掌握重要疏運資訊，戮力完成春節及和平紀念日連假疏運工作。

