春節、228連假將至 高公局公布國道好走時段

記者李佩玲／臺北報導

春節及228連假將至，交通部高公局今（13）日表示，經檢視歷年交通狀況，並透過AI及大數據分析，春節南向車流集中於初一至初三，北向則集中於初三至初五，另228連假第1、2日為南向尖峰日，第2、3日為北向尖峰日；高公局呼籲用路人多搭乘國道客運、臺鐵及高鐵，如仍需使用國道，建議可利用國道好走時段出發。

高公局指出，今年春節連假，西部國道部分，2月17日至19日，上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形，建議用路人早上6時前或中午12時後出發。2月19日至21日，下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易壅塞；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至可能壅塞至隔日凌晨，建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

國5部分，2月17日至19日，預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午，建議用路人早上5時前或下午5時後出發。2月18日至21日，預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨，建議用路人上午9時前出發。

和平紀念日連假期間，西部國道部分，2月27日及28日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。2月28日及3月1日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。另國5部分，2月27日及28日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。2月28日及3月1日，北向用路人建議上午9時前出發。

春節及228連假將至，高公局公布國道好走時段，建議用路人可多加利用。（記者李佩玲攝）

春節連假國道好走時段。（高公局提供）

228連假國道好走時段。（高公局提供）