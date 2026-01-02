春節、228連假接力登場！國道交通疏導、收費措施這邊看

今年春節連假從2月14日（小年夜前一日）一路放到2月22日（初六），共計9天；和平紀念日連假則是自2月27日放至3月1日，共計3天，由於兩個連假僅相隔4天，高速公路局為審慎因應，以長假期規模擬定相關國道疏導計畫，預估國道南、北向最大交通量分別為初二及初四，並於今（2）日公布國道高乘載管制、匝道封閉等交通疏導措施，同時宣布初一至初六凌晨0至5時國道暫停收費。

高公局研判，春節交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，預估達69百萬延車公里（mvk），約平日之1.5倍；北向集中在初三至初五，初四出現最大量，預估達75mvk，約平日之1.6倍；初三出現雙向最大量，預估達135mvk，約平日之1.5倍。另外，預估和平紀念日連假主要為旅遊旅次，交通量為107~115mvk，其中首日南向可達62mvk，為平日的1.3倍。

2/14－2/19春節連假國道交管、收費方法

春節連假部分，2月17日（初一）至2月19日（初三）每日凌晨5至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口；2月19日（初三）至2月21日（初五），每日上午10至晚間18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口，中午12至晚間24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制時間及路段為2月19日（初三）、2月20日（初四）每日下午13至晚間18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道；2月18日（初二）至2月21日（初五）每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。

至於收費措施，2月14日至2月22日採單一費率，其中2月17日至2月22日，每日凌晨0至5時暫停收費，路段差別費率則為2月17日至22日，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

春節連假國道交通疏導措施。圖／高公局提供

2/27－3/1和平紀念日連假國道交管、收費方法

和平紀念日連假部分，2月27日凌晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，凌晨0至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口；2月28日凌晨5至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口；2月28日至3月1日每日中午12至晚間21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制及路段為2月28日至3月1日，每日下午13至晚間18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道，結束時間將視交通狀況機動調整。收費措施方面，2月27日至3月1日採單一費率，期間每日凌晨0至5時暫停收費，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

和平紀念日連假國道交通疏導措施。圖／高公局提供

責任編輯／馮康蕙

