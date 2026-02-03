春節、228連假疏運啟動！交通部推行動電源4大守則防安全隱患

交通部於春節與228和平紀念日連假期間，為應對大量返鄉與出遊人潮，啟動海陸空疏運措施，並特別針對行動電源的安全使用發布「公共運輸行動電源安全指南」，提醒民眾遵守四大守則，以確保旅途安全。

疏運期間旅客登船情形。（圖 ／交通部提供）

今年春節自2月14日至22日，連假長達9天，而228和平紀念日連假則為2月27日至3月1日，共3天。交通部指出，近期公共運輸工具上多次發生行動電源自燃事件，若在春節疏運期間發生類似意外，恐對人身安全構成威脅。為此，交通部呼籲民眾務必選用合格產品，隨身攜帶行動電源且禁止托運，勿攜帶異常或損壞的行動電源，並切勿在充電時使用，以防止過熱引發危險。

交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦表示，為應對可能發生的行動電源自燃事故，台鐵與高鐵均已配備防火毯，客運則提供金屬水桶、長夾和水，而桃園機場也在防災包內準備相關防火物品。她強調，若因不當使用或保管行動電源而引發事故，相關責任將由乘客自行承擔。

今年春節自2月14日至22日，連假長達9天，而228和平紀念日連假則為2月27日至3月1日，共3天。 （圖 ／交通部提供）

此外，交通部也公布了一系列交通疏運措施，包括高速公路尖峰時段的高乘載管制、匝道封閉與開放路肩等，並調整免收通行費的時段為2月17日至22日、2月27日至3月1日的凌晨0時至清晨5時。台鐵將加開500班次，高鐵則增開475班次，國道客運每日平均開行約6500至7000班，並推出多項票價優惠，春節期間國道客運票價最低可達4.2折，和平紀念日連假票價則可達6折。

針對出國與返國旅客，桃園機場預估每日入出境人次將達13.7萬至16.4萬，交通部建議旅客提早抵達機場，以免因人潮擁擠影響行程。

交通部呼籲民眾在連假期間遵守疏運措施，選擇公共運輸工具，並依規定安全使用行動電源，確保每一位旅客的安全。

連假即將到來，交通部訂定「公共運輸行動電源安全指南」。（圖 ／交通部提供）

