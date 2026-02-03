春節、228連假疏運啟動！交通部籲行動電源「4守則」

交通部訂定「公共運輸行動電源安全指南」，提醒民眾遵守4大守則，包括選用合格產品、隨身攜帶並禁止託運、不攜帶異常（膨脹、漏液等）或損毀產品、勿邊充邊用以防止過熱。（交通部提供／陳祐誠台北傳真）

今年農曆春節及228和平紀念日連假分別自2月14日至22日及2月27日至3月1日，各為9天與3天連假，交通部已規劃海陸空疏運措施。由於過去幾個月，公共運輸傳出多起行動電源自燃事件，危及乘客安全，若疏運期間人潮擁擠時再出意外，恐產生嚴重後果，交通部呼籲民眾不要邊充邊用手機，遵守4項使用守則，以策安全。

交通部訂定「公共運輸行動電源安全指南」，提醒民眾遵守4大守則，包括選用合格產品、隨身攜帶並禁止託運、不攜帶異常（膨脹、漏液等）或損毀產品、勿邊充邊用以防止過熱。

廣告 廣告

交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦表示，因應行動電源自燃，台鐵、高鐵備有防火毯，客運則有金屬水桶、長夾和水，桃機則是在防災包內準備相關防火物品。她提醒，若因不當使用或保管造成事故，乘客須依法負相關責任。

為滿足民眾在春節及和平紀念日連假期間返鄉、出遊需要，高速公路循例在尖峰時段路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及開放路肩等管制措施，並調整免收通行費日期為2月17日（初一）至22日（初六）及2月27日至3月1日的凌晨0時至清晨5時。

省道部分，春節及和平紀念日連假期間每日特定時段，台9線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，同時段並實施大客車優先措施。

高鐵增開475班次、台鐵全線加開500班次，國道客運日均開行約6500至7000班，目前台鐵及國道客運尚有餘裕，歡迎民眾可選擇使用。另連假期間，公路局推出88條國道客運路線，春節票價6折、和平紀念日票價85折優惠，並提供轉乘優惠，再搭配TPASS 2.0＋中長途客運優惠方案，春節連假搭乘國道客運票價最高可達4.2折、和平紀念日連假票價最高可達6折。

針對出國及返國部分，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場，避免人潮影響登機行程。

更多中時新聞網報導

《還至本處》李中華師生父女聯展

小綠人閃爍時過馬路 4月起不罰

澳網》小蠻牛帶傷勝 四大賽決賽全滿貫