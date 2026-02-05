春節+228連假疏運措施出爐 雙鐵加開近千班、國道管制一次看

今年春節連假長達9天，緊接228連假，交通部表示，已將兩個連假視為一體，規劃長達18天的整體疏運作業。（資料照片／羅佳蓉攝）



今年春節連假長達9天，緊接228連假，交通部今天（5日）表示，已將兩個連假視為一體，規劃長達18天的整體疏運作業，並於行政院院會報告相關措施，重點包括雙鐵加開班次、國道分流管制、國道客運優惠及海空聯運備援，以因應返鄉與出遊人潮。





交通部指出，為因應龐大人流，雙鐵運能全面提升，臺鐵全線加開約500列次，高鐵加開475班次，疏運高峰預估落在2月19日（初三）。連假期間，高鐵、臺鐵及公路局將設立前進指揮所，強化跨運具人流轉乘，維持車站秩序與疏散效率。

國道方面，春節車流量預估為平日1.5倍，2月18日至20日（初二至初四）為高峰期，將採取三大措施因應：第一，收費措施調整，2月17日至22日及2月27日至3月1日，每日凌晨0時至5時全線暫停收費，鼓勵用路人利用離峰時段行駛，其餘時段採單一費率（取消前20公里免費），並視路段實施差別收費。





第二，高乘載管制與匝道管理，2月19、20日實施北向高乘載管制，國道5號北向則於2月18日至21日及和平紀念日期間實施；第三，將依即時路況彈性啟動匝道封閉、匝道儀控及開放路肩，維持主線順暢。





省道方面，公路局將針對全台27處易壅塞路段與主要觀光熱點，啟動智慧化監控與AI流量預測，並透過「幸福公路APP」即時發布替代道路資訊。主要幹道管制措施如下：第一，台9線蘇花路廊於特定時段限制21噸以上大貨車及載運危險物品車輛通行，並優先開放大客車；第二，台61線西濱公路則封閉部分平面路口並優化號誌，確保主線車流穩定。





交通部也擴大國道客運與轉乘優惠，每日開行約6,500至7,000班次，春節期間88條路線享6折優惠，和平紀念日享85折，10小時內轉乘在地客運可免費一段，搭配TPASS 2.0+中長途客運常客回饋機制，春節最高可享42折優惠，和平紀念日最高可享6折。





此外，桃園機場預估每日入出境人次約13.7萬至16.4萬，國內空運提供4,800架次、36.4萬座位；本島與離島8條航線及金馬小三通4條航線，海運共規劃開行2,444航次、55.6萬座位，運能準備充足。後續民航局及航港局將視實際狀況協調業者機動加班，並持續關注天候狀況，做好應變機制。





交通部呼籲，民眾出門前善用1968 APP與幸福公路APP查詢即時路況資訊，多搭乘大眾運輸工具，相關疏運已準備就緒。（責任編輯：殷偵維）

