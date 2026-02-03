春節、228連假疏運 搭配TPASS 2.0+ 國道客運最高享42折

交通部今天(3日)公布農曆春節及228連假疏運措施，並宣布搭乘國道客運的民眾若搭配TPASS 2.0+，最高可享42折優惠，期望在去年首度推出國道客運6折優惠後提升3成運量的基礎上持續邁進。

今年農曆春節假期將從2月14日西洋情人節開始連放9天，緊接著4天後又是一連3天的228和平紀念日假期。交通部針對這兩個假期，以一個「大長假」的方式規劃整體的疏運措施。

公共運輸及監理司長胡廸琦3日表示，在海、空運方面，除了國內空運將提供4,800架次、36.4萬個座位，桃園機場也預估每天將有13.7萬至16.4萬人次出入境；離島8條海運航線則將開行1,812航次、提供38.9萬個座位，4條小三通海運航線也規劃了632航次，可疏運16.8萬人次。

至於鐵、公路部分，除了高鐵將增開475班次，台鐵全線也會加開500班次外，88條國道客運路線則是平均每天開行6,500班至7,000班。胡廸琦指出，搭乘國道客運的民眾若搭配TPASS 2.0+，春節期間最高可享42折優惠票價，期望在去年首度推出國道客運6折優惠、結果提升了3成運量的基礎上持續邁進。胡廸琦說：『(原音)國道客運這次春節的時候我們會打到6折，228是打85折；不過這次還有搭配了我們年底推出的TPASS 2.0+的措施，這個只要中長途的2趟，我們就有15%的優惠，然後如果是3到4趟的話，就有30%的優惠。所以這樣子看起來，最高、最高其實可以打到42折，真的是打到骨折，等於說兩個人搭還不到一個人的價格！』



雙鐵疏運措施。(交通部提供)

不過胡迪琦坦言，目前TPASS 2.0+的預算仍卡在立法院，但預期朝野立委不會反對這項預算，只是會延宕，因此已商請業者先行代墊。

此外，有鑑於近年行動電源事故頻生，胡廸琦也提醒民眾搭乘公共運輸時應注意攜帶的行動電源安全，包括使用具合格標章的產品，一旦行動電源變形或損毀即應避免使用；此外，行動電源也應隨身攜帶，避免託運或放在行李箱內，充電時則應放在視線範圍內，同時避免邊充電邊使用，以免發生自燃、釀成事故。



公共運輸行動電源安全指南。(交通部提供)

至於國道疏運包括尖峰時段及路段實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及開放路肩等措施，仍將依往例執行。不過0到5時免收費時段不含14至16日，也就是大年初一前3天仍照常收費。(編輯：宋皖媛)



國道客運優惠措施。(交通部提供)



春節連續假期國道交通疏導措施。(交通部提供)



和平紀念日連續假期國道交通疏導措施。(交通部提供)



蘇花路廊管制措施。(交通部提供)