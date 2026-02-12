春節、228連假省起來！國道客運下殺6折 轉乘優惠一次看

115年農曆春節及228連續假期即將來臨，臺北區監理所已協調客運業者完成車輛與駕駛人整備，提供充足疏運量能。今年春節假期長達9天、228連假3天，為鼓勵民眾搭乘公共運輸、紓解國道交通壅塞，推出國道客運票價及轉乘優惠措施，總計有88條國道客運路線配合優惠。

春節及228連假客運優惠。（圖／交通部公路局）

臺北區監理所表示，春節期間115年2月13日0時起至2月22日24時止，提供6折票價優惠；228連假期間115年2月26日0時起至3月1日24時止，提供85折票價優惠。民眾搭乘國道客運、臺鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，使用電子票證即可享有轉乘一段票或基本里程免費優惠。

廣告 廣告

交通部公路局推出TPASS 2.0+中長途國道客運常客優惠，每月搭乘國道客運2至3次可享15%乘車金額回饋、4次以上可享30%回饋，採登錄會員事後回饋方式辦理。連假期間搭乘可併同票價折扣加成優惠，鼓勵民眾使用公共運輸返鄉或出遊。

115年度武陵農場櫻花季疏運期間自115年2月13日至3月1日止，共計17日。臺北區監理所提醒，因道路管制及車輛總量管制，民眾可利用國光及泰樂客運由臺北、市府轉運站、宜蘭、羅東、三星等5條公共運輸賞櫻專車前往武陵農場。

民眾出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息。臺北區監理所呼籲，春節及228連假期間多加利用大眾運輸工具返鄉、出遊，避免塞車之苦。

延伸閱讀

咖啡因護腦有「黃金劑量」研究：每天300毫克效果最佳

春節出國別大意！ 攜帶「10萬元現金」未申報恐損失慘重

春節連假9天「停止車輛檢驗」 逾期順延至2/23