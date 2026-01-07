春節、228連假預計湧車潮 高公局實施國5管制措施

台北市 / 林彥廷 綜合報導

高速公路局指出，宜花東地區向來為連假期間國旅熱門景點，預期春節及和平紀念日連假期間將有大量旅遊及返鄉車潮前往，導致尖峰時段國5可能有車輛排隊回堵狀況。高速公路局為紓緩國5壅塞，規劃實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施，鼓勵用路人多搭乘公共運輸，以避開塞車之苦。

高公局表示，根據歷年春節及和平紀念日連假大數據資料研判，國5南向尖峰期間(春節連假初一至初三、和平連假第1、2日)車流多集中於上午5時至下午5時，國5北向尖峰期間(春節初二至初五、和平連假第2、3日)車流則從上午10時湧現持續至深夜。

為鼓勵民眾多搭乘公共運輸代替自行開車，高公局說，於假期間多項國5大客車優先通行措施將照常實施，如石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行並實施主線儀控及頭城、宜蘭、羅東北入匝道大客車專用道等，預估搭乘大客車往返北宜較自行開車可節省30分鐘以上，用路人可多加利用。

最後，高公局呼籲用路人，開車出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶並注意車前狀況，切勿超速、疲勞或分心駕駛，使用輔助駕駛者手握方向盤保持注意力，以維國道行車安全。高公局預祝大家春節及和平紀念日假期快樂、行車平安。

