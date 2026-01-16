春節、228連假 國道匝道封閉日期出爐
〔記者吳亮儀／台北報導〕下個月就是春節連續假期，之後緊接著228紀念日連續假期。交通部高速公路局今天(16日)說明各個連假的匝道封閉管制措施，提醒民眾注意。
根據高公局規劃，從2月17日至19日、2月27日至28日，時段性封閉國1、國5南向部分入口匝道；2月19日至21日、2月28日至3月1日，時段性封閉國1、國3部分北向及雙向入口。
高公局也提醒，輔助駕駛系統(ADAS)成為現代汽車的重要配備，降低駕駛負擔、提高行車舒適。高速公路局特別提醒，目前市售車輛配備的輔助駕駛系統僅具備「輔助駕駛」功能，並非「自動駕駛」。
高公局表示，現行車輛配備的車道維持輔助系統(LKA)及主動車距控制巡航系統(ACC)，可能因感測器或鏡頭髒污、被遮蔽，或路上標線磨損不清，導致偵測設備無法正確判讀前方目標車輛、標線或障礙物。
高公局也指出，輔助駕駛系統車輛可能無法正確辨識或失效，共有6種道路情境容易發生意外。
第一，與前車速差過大或前車為靜止狀態如故障車、高速公路事故處理車輛、施工車輛等。第二，前車未行駛於車道正中間；第三，旁車突然切入車道前方或前車突然轉向；第四，行駛路型特殊如上下坡度或彎道曲度變化較大路段、行經匝環道等；第五，濃霧、雨天或強光等特殊天候環境；第六，特殊型式車輛如緩撞車等。
高公局呼籲，目前輔助駕駛系統尚未達自動駕駛程度，駕駛仍需肩負車輛控制責任，無法取代真人操作車輛；駕駛人使用輔助駕駛系統時，雙手仍須持續握著方向盤，保持警覺並注意路況，隨時準備接管。
高公局也提醒，進出高速公路交流道、服務區或休息站時，因須變換車道且匝道線形變化較主線為大，切勿使用輔助駕駛系統，以免輔助駕駛系統對路況辨識失敗而肇致事故。
更多自由時報報導
今晚準備！0時搶春節高鐵票 每天都有限量早鳥5折優惠
批台灣人最不友善！住3個月外國人喊「迫不及待想離開」網戰翻
肯德基停售原味蛋撻原因明公布！ 員工「暴雷」全說了
吃火鍋犯「1禁忌」讓卡式爐爆炸！消防粉專：威力相當於手榴彈
其他人也在看
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
購車地雷懶人包！專家點名11款不推薦SUV
購車地雷懶人包！專家點名11款不推薦SUVEBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
Toyota 新一代 Yaris 預計今年登場！GR Yaris 將搭 1.3 渦輪征戰 Rally 4 賽事
Toyota 於日本、歐洲市場販售的 Yaris 自 2020 年問世至今，即將推出大改款車型，預計今年就會登場，日媒指出屆時 GR Yaris 也將同步問世，將採用全新 1.3 升三缸渦輪引擎參加 Rally 4（世界拉力錦標賽入門級別）賽事。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
Toyota 當家商旅 Hiace 新年式登場！配備升級強化外觀質感及行車安全
Toyota 宣布在日本推出新年式 Hiace，透過配備升級方式，進一步強化當家商旅的外型質感及行車安全。新年式 Hiace 當地售價為 286～463.38 萬日圓，約台幣 57～92 萬元，將於今年 2 月 2 日正式在日本上市。自由時報汽車頻道 ・ 20 小時前 ・ 2
買新車要等過年後？ 傳「美規車」進口關稅將規零
農曆過年前想開新車的觀眾朋友，現在是不是再等等呢！外傳台美關稅降到15%，條件之一是「美製車進口關稅」降到0%，如果成真，代表美國進口車會變便宜，粗略試算，GLE可能兩百萬就能買，BMW X5甚至有機會降百萬！而美規車如果低價搶市，勢必會帶來連鎖反應，其他車款也會跟著降！所以也有專家認為，如果不急著用車，也許可以再觀望。 #買新車#過年後#美規車#進口關稅東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1
本田魂轉向美式硬派？美國製 Passport 傳逆輸入，話題壓過 Prelude、Civic Type R HRC Concept｜2026東京改裝車展
2026 Tokyo Auto Salon確實還可見到熟悉的身影如FL5 Civic Type R與新生Prelude等，但Passport的出現似乎又讓局面不太一樣了。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
六代Toyota RAV4 2.5 Hybrid旗艦版試駕：給我一個不選它的理由——除非你等2.0自然進氣
（文／Jason Chen）它來了！對於國內車市頗有關注的車迷們，過去數個月最為期待的，莫過於論聲量、論銷量都更勝國產車的神級進口休旅：Toyota六代RAV4。首發帶來2.5升油電動力、前驅及E-Four 4WD電子四驅，多達六款車型可選，104萬起的售價真的能「躺贏」？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 28 分鐘前 ・ 發表留言
【明星聊愛車】Linda廖語晴的育兒首選─Toyota RAV4 空間大、節能省油、安全性夠 內建行車錄影不用外接行車記錄器
好久不見的Linda（廖語晴），曾發行過三張音樂專輯，在婚後淡出演藝圈赴美生活，為了讓雙胞胎兒子可以學中文，在2024年搬回台灣，近期除了協助父親的連鎖影城家業，重心多放在育兒上，也積極經營Podcast頻道，在節目中可聽見其對生活、工作、育兒、人際的看法！原本都是以Uber代步的她，在2025年中購入Toyota RAV4油電車，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 3
這下不買不行了，有ACC的新年式Suzuki Jimny有望今年導入
去年10月Suzuki於日本推出新年式Jimny，乍看沒有任何調整但好料全在車內，配備ACC主動式車距巡航控制系統，如今據了解國內今年則有望導入。Suzuki Jimny推出後就大受歡迎，尤其更實用便利的五門車型，去年初日本上市短短4天就接到5萬張訂單，而在接近年底10月時，Suzuki在日本則推出新年式Jimny，乍看和現行沒有任何差異，但翻開規配表則是會人大吃一驚。 新年式Jimny主要是針對配備升級，除配備Suzuki Connect智慧連網系統外，更配置消費者想要的ACC主動式車距巡航控制系統，另外也還有DSBS II雙感知器煞車輔助和車道偏離預防等系統。 相信國內消費者應該都希望可以買到有ACC的Jimny，這部分據了解Taiwan Suzuki已在規劃中，若無意外今年就有望導入，但實際配備項目和價格漲幅還有待原廠公布。新年式Jimny加入Suzuki Connect智慧連網、ACC主動式車距巡航控制、DSBS II雙感知器煞車輔助和車道偏離預防等系統，國內方面今年有望導入。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
台中捷運紫線進度曝光！耗時近4年第6次提送交通部
台中捷運七線齊發，相關興建進度再傳捷報。市府捷工局14日指出，捷運紫線可行性研究修正報告已完成，針對國產化推動、捷運路線銜接及營運模式等議題補充相關說明，上周再次提送交通部審議。不過，可行性研究於民國111年首次送中央審議，來回修正已達6次且耗時近4年，外界盼中央盡速核定。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
想換豪華車不用等年終 BMW購車方案太犯規
迎接嶄新一年，BMW總代理汎德在2026年1月推出「BMW新年尊享禮遇」，端出超有感購車方案，主打低門檻入主豪華品牌，只要月付5,900元起，就能輕鬆開回家。不論是想購車或選擇彈性更高的BMW Yours多元智選租賃方案，都能依照個人需求打造最適合的用車方式，讓入主BMW不再遙不可及。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
「Shelby GT500」最強繼任者現身！Ford Mustang Dark Horse SC震撼發表
在經典跑車Shelby GT500告別市場後，野馬車迷們一直在期待誰能扛起「最強原廠馬王」的招牌。近日，Ford終於給出了答案，正式公開了名為Mustang Dark Horse SC的高性能新作。名稱中的「SC」代表著車迷最愛的Supercharged機械增壓，這款車不僅是Dark Horse家族的巔峰之作，更被視為Shelby GT500的靈魂繼承人，填補了常規版Dark Horse與超限量的GTD之間的性能真空。福特正式公開了名為Mustang Dark Horse SC的高性能新作，這款車不僅是Dark Horse家族的巔峰之作，更被視為Shelby GT500的靈魂繼承人。動力心臟是這次改款的重中之重。Dark Horse SC搭載了代號為「Predator」的5.2升V8機械增壓引擎，雖然詳細數據尚未全數公開，但考量其定位，最大馬力預計將突破800匹大關。為了確保強大動力能精準傳遞至路面，Ford放棄了手排選項，統一配置Tremec 7速雙離合器變速箱，這套配置能提供極速的換檔反應與競技化的動力銜接。此外，SC版專屬的機械增壓哨聲在全油門下更顯暴戾，向世人宣告大排量美式肌肉Carture 車勢文化 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
捷運車廂「點火」烤食物、玩打火機 北捷報警：最高可罰100萬
台北捷運近日發生多起鬧事案件，東門站有乘客在車廂內咆哮、疑似使用打火機烤蘑菇；也有乘客在座位把玩打火機，嚇壞其他乘客。台北捷運公司表示，經調閱監視器確認，相關行為涉及公共危險罪，已報警處理，並將依法開罰，最高可處100萬元罰鍰。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
272匹馬力＋quattro四驅 新世代Audi A6 S line台灣開賣
台灣奧迪去年為豪華C級距房車帶來全新世代Audi A6，如今再宣布2026年式A6 TFSI 200 kW quattro S line正式啟動接單，補齊旗艦陣容，讓想升級豪華房車的消費者有更完整的高階選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
【走雪隧還在猜車道？】這款APP竟然讓你永遠猜對邊？嘉偉哥實測竟遇路隊長！神準還是鬧笑話？｜Tunnel Vision 隧道之眼實測
最近網路上討論度相當高的開發者程式「隧道之眼」，主打針對國道五號的彭山隧道與雪山隧道，即時偵測車流狀況，並告訴駕駛當下該選左側還是右側車道，協助避開塞車路段，對經常跑雪隧的用路人來說相當有吸引力。 在運作原理上，隧道之眼是透過 交通部開放資料庫 的即時資訊，利用國道地面線圈感應器蒐集車流量，再由後台進行運算分析，判斷當下選擇左道或右道較不容易壅塞。 這次我們也不只看看數據而已，而是實際上路，完整走一趟彭山隧道以及雪山隧道，直接使用「隧道之眼」提供的建議，看看實際行駛結果到底準不準，會不會真的避開路隊長，還是反而翻車，就讓影片帶大家一起驗證。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 20 小時前 ・ 發表留言
台北車展1/靚車新視界 NISSAN篇
回想記者在十多年前入行的時候，參加的第一次台北車展就是在信義世貿，當時可以說是百花齊放，就連包括嘉鎷汽車、永三汽車、蒙地拿在內的超跑代理商都斥資來展出，就可以看出當年台北車展的盛況；因此也必須要坦誠，雖然還是由汽車公會主辦的展覽，不過整體的規模確實不如既往，但有參展的車商，還是端出了相當有誠意的參展新車或者概念車與國內消費者見面。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
象徵張開雙手迎接新能源，Honda 2027年新廠徽上路
Honda在2024年CES展帶來0系列Saloon與Space-Hub兩款概念車，同時新廠徽也一併亮相，並計畫2026年0系列Saloon將會量產，而近日Honda也正式發布新廠徽訊訊息。2024 CES展Honda展帶來0系列Saloon與Space-Hub兩款概念車，同時也一併讓新廠徽亮相，除此之外也預告0系列Saloon會在2026年量產，2025 CES展Honda進一步帶來0 Saloon電動轎車和全新0 SUV休旅車，如今隨著已邁入2026年Honda今日也正式發布新廠徽。 和過往相比Honda新廠徽猶如張開雙手迎接，這也是象徵Honda將要朝向純電與油電等新能源，因此除今年首款0系列電動車會率先使用新廠徽外，2027年起新世代油電系統車型也會同步使用，現行油電與燃油等車型則被排除在外。2024 CES展Honda展帶來0系列Saloon與Space-Hub兩款概念車，同時新廠徽也一併亮相。2025 CES展Honda帶來0 Saloon電動轎車和0 SUV休旅車。Honda新廠徽像似張開雙手迎接新能源，未來0系列電動車和2027年起新世代油電系統將會使用新廠徽。《原文詳Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
終於等到了？Subaru WRX STi Sport 原型車亮相 手排變速真的要回來了？｜2026東京改裝車展
且別說其他品牌，2025 Tokyo Auto Salon中讓Subaru車迷最為驚訝且最失望的一件事情，日本國內限定、限量500台的WRX S210卻已不再是品牌極致，前有當代WRX不再提供STi的性能版本，後有最強S210力不比EJ強且用的更是祖傳CVT，都說STi是Subaru的最終信仰，儘管聲望並不等於銷量、2025年品牌銷售在主要商品部分也確實不俗，但很明顯Subaru是有發現問題的，從移動展的Concept到改裝車展的Prototype，這次應該是真正的WRX STi了吧？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
控遭攔車隨機攻擊！原來是急切車 後車險撞痛毆教訓
新北市 / 綜合報導 新北市一名蕭姓駕駛，上個月29日開車行經新莊富國路時，被後方轎車攔截痛打，朋友幫他PO網控訴遭到「隨機攻擊」，痛批新莊治安怎麼這麼差！警方事後調查發現，兩名打人嫌犯疑似只因為前一個路口，蕭姓駕駛突然切進車道，害他們差點撞車，就因此心生不滿攔車教訓。轎車打起左轉燈切進車道，後方車輛見狀緊急剎車，但下一秒後方車輛猛踩油門追上前去，撞擊轎車車頭，車上下來兩人，對轎車駕駛一頓痛毆，打完人後兩人跳上車離開。受害駕駛VS.員警：「就這樣子他先先叭我撞我車，(所以有碰撞)，對有碰撞然後我下來，然後駕駛人攻擊我，他直接用是怎樣，我開車門下來，男生直接抓我，女生用車門夾我。」被打的駕駛，一臉茫然向警方說明，根本不知道為什麼會突然被人攻擊。受害駕駛VS.員警：「(你幫我指著)，很誇張他直接這樣擦過來撞我，超扯的。」駕駛友人在網路上發文，說沒有理由被人隨機攻擊，痛批治安差，蕭姓駕駛頭部撞擊造成後遺症，美髮工作嚴重受到影響。記者張權：「駕駛行經這段路口的時候，無緣無故，遭人攔車痛毆，一度以為遇到了隨機攻擊，警方事後調查發現這疑似，是一場行車糾紛。」上個月29日晚上11點多，蕭姓駕駛行經新北市新莊區富國路，從路旁打左轉燈切進車道，後方的易姓女駕駛，載著陳姓男友人，疑似不滿差點撞車，狂追50公尺撞車頭攔車後，下車痛毆蕭姓駕駛，還用車門夾傷他的身體。新北市新莊分局丹鳳派出所長陳建榮：「突然切入駛入車道，差點釀成追撞車禍，故心生不滿上前將蕭男攔下，警方已於昨(14)日通知，車主易女到案說明並製作筆錄。」打人的易姓女駕駛，表示對當天的事情，完全沒有印象，但承認畫面中的人是她，蕭姓男駕駛，事後也決定提告，傷害恐嚇強制等罪。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 1
50周年紀念首發！Golf GTI「冰影純粹版」台灣上市
Volkswagen Golf不只是掀背車代表，更是無數車迷心中的性能信仰。迎接GTI誕生50週年，台灣福斯汽車正式導入 2026年式首發特仕車「The Golf GTI冰影純粹版」，為經典鋼砲揭開全新篇章。搭配政府汰舊換新補助後，入手價自新台幣137.8萬元起，讓性能迷一次擁有紀念價值與駕馭樂趣。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言