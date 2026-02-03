春節、228連假18天疏運！全台海運2444航次 可載55.6萬人次

【記者莊偉祺／台北報導】春節及228連假將至，航港局將自2月13日至3月2日啟動18天疏運，共12條航線、開航2444航次，可供約55.6萬人次，馬祖航線特別於2月13日及2月22日新臺馬輪、臺馬之星雙開航班。

航港局表示，針對這次連假旅運需求，規劃本島與離島間共8條航線及金馬小三通4條航線。欲搭乘小三通航線返臺的旅客，由於臺金空運航班剩餘座位有限，建議預先訂妥接續機位再行搭船；同時檢查行李，嚴禁攜帶肉品入境，以維護自身權益。

同時，為也呼籲旅客攜帶鋰電池或行動電源時，應選用經檢驗合格之產品，並務必隨身攜帶，放置視線可及處，不得託運或放置行李箱。

航港局另提醒，如於連假期間遇天候不佳或其他不可抗力因素而影響船班開航，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。疏運期間每日下午2時於官網「春節及228連假海運疏運資訊專區」公布當日及次日海運航班開停航情形；南部東港-小琉球航線也將協調業者機動加開船班，以減少候船時間。

