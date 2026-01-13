春節+228 國道好走時段公布

高速公路局公布春節連假國道較好走時段。（高速公路局提供）

記者傅希堯∕台北報導

一一五年春節連假長達九天、和平紀念日也有三天連假期。高速公路局呼籲民眾，返鄉出遊應盡量搭乘大眾運具，或利用交通部公布的離峰時間行駛。

高公局指出，經大數據分析，在春節連假國一及國三之南向的離峰時段為二月十七日至十九日，上午六時前或中午十二時後，國五則為上午五時前及下午五時後。北向國一及國三之中部路段離峰為十九日到二十一日的中午十二時前，南部地區則為上午九時前，國五之較好走的時段為上午九時前。

和平紀念日假期，國一及國三於二月二十七日及二十八日南向用路人建議早上六時前或中午十二時後出發，國五則為上午五時前及下午五時後。北向部分，國一及國三之二月二十八日及三月一日，中部地區北向用路人建議中午十二時前出發，南部地區北向用路人建議上午九時前出發，國道五號北向用路人則建議上午九時前出發。