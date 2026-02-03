春節15款刮刮樂 總獎金逾399億

台彩春節前共推十五款刮刮樂，總獎金逾三百九十九億元創新高。（記者陳建興攝）

記者陳建興∕台北報導

農曆春節即將到來，台灣彩券三日宣布推出五款刮刮樂新品，每張售價落在一百元至五百元間，頭獎最高五百萬元，總獎項超過一千二百二十萬個，總獎金逾四十七億元；據統計，台彩公司在春節前總共發行十五款刮刮樂，總獎金逾三百九十九億元，刷新歷年春節前發行紀錄。

台彩公司舉行吉祥物偶裝哈啾咪首次亮相記者會，以喜鵲與石虎作為設計靈感，分別命名為瑞力酷和灣得福，會中也特別宣布五款刮刮樂新品，包括吉祥物聯名款刮刮樂哈啾咪，以及獎金樂翻倍、好運連發、推金幣、財神報到等四款新品。

中信銀行執行副總高人傑說明，中國信託商業銀行委託台灣彩券發行公益彩券，一一五年邁入第二十年，這次台彩吉祥物的誕生就是布局市場年輕化重要的一步，既可豐富台彩品牌生態結構，又可於線上線下輔助銷售，連結品牌精神，有助於吸引及發展年輕族群，讓年輕消費者也能體會到公益彩券不同的新樣貌。

台彩公司表示，一一五年農曆春節前共發行十五款刮刮樂，玩法多元且豐富，多達一千四百七十九個百萬元以上的獎項，總獎金逾三百九十九億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄。