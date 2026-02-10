春節16億加成獎勵 健保快易通「春節專區」上線夯

今年農曆春節假期長達9天，為確保民眾醫療照護需求，健保署透過春節獎勵方案，挹注16億元鼓勵醫療院所於春節期間提供醫療服務，經統計醫療院所及藥局的開診情形皆較往年明顯增加，醫院開診至少增加12%，診所量能增倍。另外，健保署「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」及官網已建置「春節就醫專區」，民眾可快速查詢全臺健保特約醫療院所、藥局服務時段，安心過好年。

根據衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，因應民眾長假就醫需求，健保署首度利用健保總額之「其他部門」擴大獎勵，除夕至初三加成100%，初四及初五則加成50%，以及2/14、2/15、2/22等3天加成30%，期待提升醫療院所及藥局開診率，滿足民眾就醫需求，避免年假期間民眾小病衝大醫院之情形。健保署統計，除夕至初三核心假期，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12%至26%；初五收假前夕量能更是倍增，醫院開診率增加至76%，診所開診率增加至45%。此外，社區藥局每日開診率約介於3成至6成，藥事服務將穩定供應，確保民眾春節用藥不中斷。

健保署提醒，春節期間如欲查詢哪些特約醫療院所或藥局有提供服務，可透過手機下載「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」，進入「春節院所服務查詢」專區，點選「春節院所服務時段查詢」功能，點選長假期日期及時段，即會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，操作簡單又方便。此外，該專區亦提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢春節初一至初三)等功能，民眾可依就醫需求查詢各項服務資訊。