春節2晚14萬！高雄驚見天價飯店 觀光局出手了

有民眾規劃農曆春節國旅時，驚見高雄有飯店2晚超過10萬元天價，引來外界關注，其中「高雄中央公園英迪格酒店」2晚價格11萬4576元，「帕鉑候公所-高雄駁二館」更要價14萬元。觀光局獲報，已派員前往稽查。

有民眾提前預約明年2月17日至19日的春節假期2大2小住宿，在訂房平台搜尋時，發現「高雄中央公園英迪格酒店」及「帕鉑候工所高雄駁二館」都出現超過10萬元的價格，質疑業者趁春節期間拉高住宿費用。

對此，英迪格酒店回應，過年期間訂房幾乎已售罄，目前僅剩最大套房在官網銷售，過年優惠價2萬8644元，網友搜尋時設定「2大2小」，但由於2位孩童已接近成人年齡，系統自動判定須訂2間房，加上入住2晚，所以總價才會顯示11萬4576元；觀光局查證後，認為飯店並未違反規範。

至於帕鉑候工所出現14萬元的房價，業者表示，目前尚未公告春節實際房價，系統顯示的價格是「暫定預設價格」，系統配合各大訂房平台作業預先開放未來半年房況設定，若有旅客下訂，將主動聯繫並調整為正確價格。觀光局要求業者，限期提供書面說明與改善作為，如果明確違規將依法開罰。

觀光局指出，今年已執行480次旅宿稽查，其中有320次針對房價進行查核，未來會持續嚴格執法，呼籲業者切勿趁機哄抬房價，共同維護高雄觀光形象與旅客住宿品質。

