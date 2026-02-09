春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光

生活中心／李紹宏報導

氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。

氣象專家賈新興指出，春節期間，新竹以北和東部地區恐迎來濕冷天氣。（圖／翻攝自賈新興臉書）

今明兩日天氣方面，分析師林孝儒指出，全台水氣偏少，各地氣溫明顯回升，呈現晴時多雲的穩定天氣。北部與東部白天高溫約在16至23度，中南部則可達19至26度；但受輻射冷卻影響，清晨低溫僅12至17度，民眾須留意劇烈的日夜溫差。

展望未來天氣，賈新興表示，預計週三（11日）起受新一波微弱東北季風影響，午後北北基宜花東有零星短暫雨，12日為花東山區到鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。週五（13日）至週日（15日）各地天氣再度回穩，不過13日午後花東山區有零星短暫雨，14日午後花東山區轉多雲，15日各地天氣晴時多雲。

專家強調，除夕16日（週一）起的春節期間，將有兩波冷空氣接力南下。16日受微弱東北季風影響，北北基宜有局部雨，桃園山區與花東地區水氣也增多；17日花東山區仍維持多雲；18日中午過後東北風再度增強，降雨範圍將擴大至新竹以北及宜花東地區。相對而言，台中以南地區天氣則較為穩定。建議北部與東部民眾在除夕返鄉及走春時，需多加留意降雨動態。

