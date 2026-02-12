春節24小時服務不間斷 鄭照新慰勉1999話務團隊

記者張妤甄／臺中報導

春節將至，臺中市政府1999市民專線24小時服務不打烊。副市長鄭照新今（12）日代表市長盧秀燕前往1999話務中心慰勉同仁，致贈春節紅包並表達感謝，肯定話務團隊全年無休守護市民需求，期勉持續將溫暖與效率傳遞到市民手中，陪伴市民家人「龍馬有春」迎新年。

鄭照新表示，1999專線是市民反映市政問題與諮詢服務的重要窗口。近期市府推動房屋租金補貼、家戶廚餘機補助及購物節等政策與活動，詢問電話量明顯增加；加上春節返鄉與旅遊人潮湧現，市民服務需求提升，更仰賴話務同仁即時應變與專業回應。他也感謝警察、消防、公共運輸、環保等市府團隊於春節期間持續堅守崗位，攜手守護城市安全與秩序。

鄭照新指出，臺中市1999自98年成立以來，累計話務量已突破1,828萬通，透過與各局處即時協作機制，確保案件迅速妥處。114年度整體服務滿意度達99.27%，派工案件滿意度為90.05%。此外，市府於114年導入AI智慧語音與文字服務，優化環境公害、交通號誌、路燈管理等派工流程，並支援重大活動諮詢，截至115年1月底累計進線12,917通，平均滿意度達81.24%，展現智慧市政成效。

研考會表示，因應春節連假市民諮詢需求提升，已運用AI技術於「智慧市政服務」文字機器人新增春節熱門議題專區，提供垃圾清運、場館營運時間等即時資訊，民眾可透過市府官網或陳情整合平台使用（https://reurl.cc/Zl0a9W）。同時整合社會救助、長照服務、醫療衛生及環境清潔等多項民生資訊，由話務人員即時錄案並轉介相關單位處理，讓市民在年節期間也能感受穩定、貼心的市政服務（外縣市請撥04-2220-3585）。

臺中市副市長鄭照新今日代表市長盧秀燕前往1999話務中心慰勉同仁，致贈春節紅包並表達感謝，肯定話務團隊全年無休守護市民需求。（記者張妤甄攝）

