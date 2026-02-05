春節88條國道客運路線6折優惠 走春暢遊熱門景點
（中央社記者黃巧雯台北5日電）今年春節有9天連假，全台88條國道客運路線推票價6折優惠，其中國光客運推出30條優惠路線，包含宜蘭、苗栗等熱門景點。國光客運今天說，鼓勵民眾搭客運到宜蘭礁溪泡湯，安排輕旅行或走春。
今年春節從2月14日至22日共有9天連假，為減輕連假期間道路壅塞情況，除了台灣高鐵、台鐵加開班次，國道客運日均開行約6500至7000班等方式因應。交通部公路局還推出88條國道客運路線票價6折優惠，並提供轉乘優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案，春節連假搭乘國道客運票價最佳可達4.2折。
配合公路局春節疏運政策，國光客運發布新聞稿表示，中、長程地區及國5路線共30條，全票平均可享6折優惠，優惠路線包含熱門地區宜蘭（礁溪、頭城、蘇澳、宜蘭、羅東、南方澳、烏石港）、苗栗、台中、嘉義等地區。
國光客運表示，礁溪素有「溫泉之鄉」美譽，優質的碳酸氫鈉泉水清澈溫潤，是冬季與春節期間最受歡迎的泡湯選擇。搭乘國光客運從台北出發，下車即可步行前往溫泉街、湯圍溝溫泉公園及各式特色湯屋與溫泉飯店。
除了泡湯外，國光客運指出，旅客還能順遊五峰旗瀑布、山林步道與礁溪在地美食商圈，安排一日輕旅行、情侶約會或親子走春的行程。（編輯：張雅淨）1150205
