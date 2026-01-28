春節9天何處買藥？ 查健保快易通App一目了然

春節9天何處買藥？藥師公會全聯會指出，民眾如果有需求，可上健保快易通App查詢所在地附近健保合約藥局名單和營業時段，事先撥打電話確認有無營業後即可前往。（圖：總統府提供）

春節9天連假擔心臨時有用藥需求卻找不到藥局嗎？藥師公會全聯會指出，民眾如果有需求，可上健保快易通App查詢所在地附近健保合約藥局名單和營業時段，事先撥打電話確認有無營業後即可前往。（請聽ＡＩ報導）

藥師公會全聯會表示，為了協助身體不適民眾快速掌握附近營業藥局資訊，全台藥局都會回報營業日期及時間，民眾可從健保快易通App進入之後，點選醫療查詢、就醫院所查詢相關名單，再選擇特約藥局，不過，實際開業時間，各家藥局可能因人力調度而有所調整，建議先撥打電話詢問再前往。

廣告 廣告

藥師公會全聯會提醒，過年期間，呼吸道感冒機率增加，年節期間大魚大肉，與平時飲食習慣不同，可能出現腸胃道症狀，可先準備感冒藥、腸胃藥等非處方指示用藥。如果利用年節出國旅行的民眾，可以先準備暈車、暈船、過敏等藥物，以及痠痛貼布以防肌肉、筋骨不適。

藥師公會全聯會指出，社區藥局遍布全台，數量不輸超商，民眾如果有用藥需求，可就近向藥師諮詢，由藥師把關用藥安全，避免向來路不明管道購藥。

民眾到藥局購藥時，不需要全家都到場，但是負責出面諮詢的家庭代表，務必要把家庭人員年齡、重大病史向藥師說明清楚，藥師才能依照民眾所需，選擇合適藥物供民眾使用。（以上新聞楊清緣編輯，ＡＩ播報）