春節9天連假交通攻略 南橫全線開放、南迴停工淨空車道

台9線南迴公路瓶頸路段春節疏運管制措施。（蕭嘉蕙攝）

台9線金崙大橋春節期間疏導措施。（蕭嘉蕙攝）

迎接9天春節連假，公路局今（4）日公布台東地區交通疏運計畫，自2月14日至22日全面開放南橫公路梅山口–向陽路段通行；台9線南迴公路施工中路段則於連假期間全面停工並撤除交通錐，其中大鳥路段（413.9K）已完成簡易路面修復，年後將持續施工。另針對各熱門風景區，將視車流狀況實施疏導、管制及相關配套措施，呼籲用路人配合。

南分局副分局長王慶雄指出，預估2月17至18日為返鄉高峰，19至20日為旅遊高峰，21至22日則為收假高峰；針對台9線多良車站、初鹿牧場、關山街道、金城武樹、池上街道，以及台11線富岡漁港、小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等10處易壅塞路段，已規畫替代路線、彈性調整號誌時制，並協調設置臨時停車場及加強違規取締。

南橫公路部分，台20線梅山口－向陽路段於連假期間全線開放通行，王慶雄提醒，上午7時至下午2時可自由進出，下午2時至5時採「只出不進」，下午5時後全面淨空。

至於台9線南迴公路大鳥路段（413K＋850至413K＋950）正辦理災害復建工程，外側施工區域仍維持常設交維設施，春節期間可維持雙向各1車道通行。王慶雄表示，其餘施工路段將全面停工、恢復車道淨空，提供較順暢的行車環境。

公路局公布台東地區春節交通疏運計畫，南橫全面開放、南迴施工路段停工疏運。（蕭嘉蕙攝）

南分局說明，南迴公路車流將採「慢進快出」策略，實施地點為北上屏東端丹路及南下台東端森永草埔隧道南口，透過延長幹道綠燈秒數，提升車流疏解效率。

