春節9天連假將至！國道尖峰時段最新預測曝光 走國一、國五當心「高乘載管制」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

春節9天連假將至，交通部高公局預估北返車流將集中於初三至初四，北向交通量將達72～78百萬延車公里，約為平日之1.6倍；另國5北向交通量則於初二至初五較高，並於初五達到最高量。為有效分散國道車流，國1、國3北向將於初三、初四實施高乘載管制，國5北向高乘載管制則於初二至初五實施，請用路人依標誌指示行駛。

高公局特別提醒，今年春節連假國道將實施高乘載管制，包括國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南等路段。（圖／資料照）

高公局特別提醒，今年春節連假國道將實施高乘載管制，包括國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口於初三至初四，每日13至18時管制。此外，國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口，從初二至初五，每日13至18時亦有管制。

廣告 廣告

高公局強調，高乘載管制實施之時段及路段，乘載3人以上之小型車或符合規定之車輛才可進入國道，故請用路人於接近管制區時提前搖下車窗，俾利警勤人員檢查以加速放行效率。

高公局指出，為便於民眾快速了解高乘載管制資訊，高公局規劃於交流道附近重要路口與匝道入口前設置相關標誌。重要路口之高乘載預告標誌採圖形化設計：以綠底白字標示管制路線及方向，紅底白字標示管制車種及人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段。



更多FTNN新聞網報導

長達9天春節連假將至！ 高公局籲當「聰明用路人」躲尖峰：初一起車流量大增

今晚就是跨年夜！高公局急籲：千萬別在高速公路上停車看煙火 國道警將加強巡邏「違者可罰6千」

疲勞駕駛國道肇禍比例「高達8成」 高公局祭妙招：鼓勵駕駛休息還能領咖啡

