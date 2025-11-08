春節9天連假怎麼玩？普發1萬放大術 過年東京不用4萬

記者李育道／台北報導

農曆春節長達9天，若再多請4天假可一路放16天，創下歷年最長假期之一。許多民眾趁著「普發一萬元」即將入袋，提早規劃過年出遊。從短線的韓國、日本，到長線的美國、歐洲、土耳其，機位與團體行程幾乎被掃光。ITF台北國際旅展於南港展覽館1館盛大展開，業者觀察，今年民眾消費信心明顯回溫，「萬元有找」、「萬元放大術」成為旅展與年節最熱門關鍵字。

五福旅遊ITF國際旅展今年特別推出「折上加折」優惠，像是2/18出發，東京過年不用4萬。（圖／記者李育道攝影）

五福旅遊指出，普發金與長假效應雙重加持，自10月消息公布以來詢問度大增。今年ITF旅展特別推出「折上加折」優惠，像是2/18出發，東京過年不用4萬，2月14日出發富國島每人減10000元，馬新菲五天四夜第二人每人減10000元，巴厘島遊程五天四夜第二人減10000，。商品熱度前三名依序為日本、韓國與越南，越南芽莊包機更是首次登場，台北、台中、高雄皆有出發點，預估業績可望成長兩成以上。

關西六福莊三天兩夜一泊二食行程16,888元起，下殺37折且11月底前預訂贈第四人早晚餐。（圖／六福莊提供）

親子族群若選擇留在台灣，六福集團以「動物生態」為主題打造，結合馬年生肖與保育概念，民眾可以選擇六種不同動物體驗，三天兩夜一泊二食行程16,888元起，下殺37折且11月底前預訂贈第四人早晚餐。

可樂旅遊副總經理林冠賢表示，過年期間不少消費者轉向長程線，像是中西歐德瑞等等賣得相當好，機位已經所剩不多。（圖／記者李育道攝影）

可樂旅遊則表示農曆春節長達9天，若再多請4天假，搭上228連假可一路放16天，因此不少消費者轉向長程線，像是中西歐德瑞等等，目前賣得相當好，機位已經所剩不多，不過像是中西歐還是有一些空間可以選擇；日本部分，可樂旅遊這次拿到不少好的資源，包括九州、北海道都有相當大的優惠空間，歡迎民眾到門市或是旅展上搶優惠。

針對華航台北—鳳凰城新航線，推出鳳凰城八天團4萬9900元，不到5萬，挑戰市場最低價。（圖／記者李育道攝影）

雄獅旅遊以史上最大攤位亮相，結合「普發一萬」主題推出多款萬元上下行程，包括首爾、曼谷、沖繩、香港等熱門地點，現場還有「早鳥下單」活動，沖繩自由行4天9888元，郵輪與長線商品最高可折抵15000元。此外，針對華航台北—鳳凰城新航線，推出鳳凰城八天團4萬9900元，不到5萬，挑戰市場最低價。

過年期間雄獅旅遊則有「賀歲宿霧5日」走訪海陸雙樂園，親子再送贈PORORO樂園門票、限量娃娃，早鳥折3千，旅展加碼再折2千；「土耳其杜拜12日」升等五星飯店，每人79,900元起，再普發100美購物金。

整體觀察，今年旅展氣氛熱絡。隨著「美國館」睽違多年重返會場，加上長假、普發金與各家促銷齊發，無論短線或長線旅遊都買氣大增。多家業者預期，春節與旅展檔期業績普遍將成長兩至五成。

