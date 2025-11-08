春節9天連假怎麼玩？普發1萬放大術 過年東京不用4萬
記者李育道／台北報導
農曆春節長達9天，若再多請4天假可一路放16天，創下歷年最長假期之一。許多民眾趁著「普發一萬元」即將入袋，提早規劃過年出遊。從短線的韓國、日本，到長線的美國、歐洲、土耳其，機位與團體行程幾乎被掃光。ITF台北國際旅展於南港展覽館1館盛大展開，業者觀察，今年民眾消費信心明顯回溫，「萬元有找」、「萬元放大術」成為旅展與年節最熱門關鍵字。
五福旅遊指出，普發金與長假效應雙重加持，自10月消息公布以來詢問度大增。今年ITF旅展特別推出「折上加折」優惠，像是2/18出發，東京過年不用4萬，2月14日出發富國島每人減10000元，馬新菲五天四夜第二人每人減10000元，巴厘島遊程五天四夜第二人減10000，。商品熱度前三名依序為日本、韓國與越南，越南芽莊包機更是首次登場，台北、台中、高雄皆有出發點，預估業績可望成長兩成以上。
親子族群若選擇留在台灣，六福集團以「動物生態」為主題打造，結合馬年生肖與保育概念，民眾可以選擇六種不同動物體驗，三天兩夜一泊二食行程16,888元起，下殺37折且11月底前預訂贈第四人早晚餐。
可樂旅遊則表示農曆春節長達9天，若再多請4天假，搭上228連假可一路放16天，因此不少消費者轉向長程線，像是中西歐德瑞等等，目前賣得相當好，機位已經所剩不多，不過像是中西歐還是有一些空間可以選擇；日本部分，可樂旅遊這次拿到不少好的資源，包括九州、北海道都有相當大的優惠空間，歡迎民眾到門市或是旅展上搶優惠。
雄獅旅遊以史上最大攤位亮相，結合「普發一萬」主題推出多款萬元上下行程，包括首爾、曼谷、沖繩、香港等熱門地點，現場還有「早鳥下單」活動，沖繩自由行4天9888元，郵輪與長線商品最高可折抵15000元。此外，針對華航台北—鳳凰城新航線，推出鳳凰城八天團4萬9900元，不到5萬，挑戰市場最低價。
過年期間雄獅旅遊則有「賀歲宿霧5日」走訪海陸雙樂園，親子再送贈PORORO樂園門票、限量娃娃，早鳥折3千，旅展加碼再折2千；「土耳其杜拜12日」升等五星飯店，每人79,900元起，再普發100美購物金。
整體觀察，今年旅展氣氛熱絡。隨著「美國館」睽違多年重返會場，加上長假、普發金與各家促銷齊發，無論短線或長線旅遊都買氣大增。多家業者預期，春節與旅展檔期業績普遍將成長兩至五成。
更多三立新聞網報導
獨家／淡江大橋助攻觀光！看好國旅回流 福容明年起再開「4新據點」曝
獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
獨家／旅展現場驚見「日本市長打工中」親推招財貓之城 贈品狂送超親民
ITF旅展首日！15人親友團揪玩這國家 一眨眼「330萬團費」刷下去了
其他人也在看
靠飲食顧眼睛！5大營養素＆玻尿酸護眼介紹
除了我們熟知的5大營養素，「玻尿酸」也有保護眼睛的效果！短新聞SHOTNEWS ・ 13 小時前
澎湖就業中心11/11-13「職場啟航、夢想飛揚」活動 職涯諮詢、工作媒合一站搞定
【記者 王雯玲／高雄 報導】面對求職過程中的壓力與不確定性，勞動部澎湖就業中心11月11日(星期二)至11月1台灣好報 ・ 11 小時前
輔大百年校慶 諾貝爾得主、陳建仁共襄盛舉
輔大校慶邀請諾貝爾生醫獎得主James Rothman演講。短新聞SHOTNEWS ・ 14 小時前
快訊／公車疑自撞施工告示 釀2幼童1女子受傷
快訊／公車疑自撞施工告示 釀2幼童1女子受傷EBC東森新聞 ・ 12 小時前
《第68屆葛萊美》入圍名單揭曉 饒舌天王肯卓克拉瑪獲9項提名成大贏家
肯卓克拉瑪在今年二月的葛萊美獎上，就以〈Not Like Us〉橫掃5項大獎成為當晚最大贏家，本屆再以專輯《GNX》以及和SZA合作的〈luther〉等作品入圍9項，其中包含了「年度製作」、「年度歌曲」、「年度專輯」等4大通類中的 3 項大獎，且都將對上女神卡卡、莎賓娜卡本...CTWANT ・ 11 小時前
工商社論》從APEC倡議，論台灣面對人口危機的應對
韓國總統李在明於APEC大會上提出呼籲，籲成員國應共同面對「人口危機」，因為「人口結構的變化是一個嚴重且重大的危機，影響社會的各個層面，包括經濟成長、勞動市場、育兒與福利等。」他說，若只有部分或個別國家來面對，將更難以解決人口結構變化所帶來的危機，而他的呼籲納入了APEC「慶州宣言」裡。`工商時報 ・ 20 小時前
NBA／缺席後鵜鶘開始贏！威廉森地位受質疑 交易價值已跌至低點
紐奧良鵜鶘在開季0勝6敗的低迷開局後，近期連贏兩場，終於止住頹勢。不過外界也注意到，這兩場勝利都發生在當家球星威廉森（Zion Williamson）缺陣的情況下，讓不少人開始質疑：鵜鶘是否該考...聯合新聞網（運動） ・ 12 小時前
戴資穎宣布退役！金牌部長李洋動情發聲：能與阿戴同時期征戰是珍貴回憶
台灣羽球天后戴資穎今（7）日晚間宣布正式退役，消息震撼體壇。運動部李洋部長，同時也是兩屆奧運金牌好手李洋也在社群留言，感性寫下：「能跟阿戴成為同時期的隊友一起征戰，真的是很特別的人生回憶。」鏡報 ・ 1 天前
戴資穎宣布退役 戴爸透露女兒未來計畫：她想爬玉山、環島
31歲的羽球球后戴資穎昨日在臉書宣布退役，戴資穎這一年因膝傷左、右腳輪流開刀、復健，也惋惜去年在場上痛到被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，如今正式宣布引退，戴爸戴楠凱今（8）日受訪表示，尊重她的意願，並透露戴資穎曾說退休後，想去爬玉山、台灣環島。自由時報 ・ 11 小時前
住宿最貴縣市不在台北！「超紅景點」崩壞現況曝光 她轟賴清德：國旅已進ICU
近年頻有「國旅挺不下去，不如出國」等討論聲，有網友7日在Threads上感嘆，清境變得更醜了，民宿招牌瘋狂破壞景觀，空租、夾娃娃機店、很多很醜的布條，「對不起，是我不好，配不上國旅，誰愛去就去吧」，底下有不少留言「心有戚戚焉」。總統賴清德7日宣布將設立觀光國家隊，並表示「人民有錢有閒了」，要引導到觀光旅遊。對此，立委王鴻薇大酸，在國旅進加護病房後，賴清德這才......風傳媒 ・ 9 小時前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
離島2天1夜3299元起 華信航空ITF旅展推限定優惠
ITF台北國際旅展今日起至10日於南港展覽館盛大舉行，華信航空與中華航空共同參展。中華航空董事長高星潢、華信航空董事長陳大鈞及總經理莊明哲親臨現場出席開幕儀式，開啟為期4天熱鬧的旅展活動。華信航空表示，秋冬正是旅遊最佳時節，有規劃出遊的旅客請把握良機，搶購華信航空所推出的多樣旅展限定優惠，與親朋好友輕鬆玩GO台灣之美。中時新聞網 ・ 1 天前
政院拍板 4年投入百億拚國旅
國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。中時新聞網 ・ 1 天前
獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
台泰觀光交流持續升溫！根據泰國觀光局台北辦事處最新統計，今年截至10月底已有超過81萬名台灣旅客赴泰旅遊，恢復力道強勁。泰國觀光局處長莎莉蔓接受《三立新聞網》採訪時透露，七成台灣旅客偏好自由行、最愛潑水節熱鬧氣氛，而來台觀光的泰國旅客則對珍珠奶茶與甜點文化情有獨鍾，讓雙向旅遊熱度持續攀升。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台中最浪漫打卡點 后里環保公園秋景超療癒
[NOWnews今日新聞]台中市后里環保公園近日迎來最浪漫、最有活力的季節景致！台中市政府建設局指出，園區內約0.5公頃的波斯菊花海即將盛放，紅、白、粉、橘交織成夢幻畫布，落羽松林近期也悄然轉色，構成...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
希望國旅加油！賴清德力組「觀光國家隊」 目標2030年產值破兆元
即時中心／黃于庭報導總統賴清德今（7）日出席「2025 ITF台北國際旅展開幕典禮」，他指出，台灣以觀光立國，應善用好山、好水、好風情，以及美食、美景與多元文化，推動無煙囪的觀光產業，帶動經濟發展、造福國人，期盼成立專責研究單位，從人才培育、商品開發到觀光產業鏈整合，確立發展方向，提升效益，2030年達到兆元產值目標。民視 ・ 1 天前
風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救
近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南......風傳媒 ・ 1 天前
ITF旅展假日第一天「百萬刷手」狂現身 明日加碼活動曝 泰國6日免萬元
今年ITF台北國際旅展現場買氣旺盛，各大旅行社與飯店業者業績紛紛報捷，主打寒假、春節與賞櫻檔期的產品成長明顯。從短線東北亞到長程歐洲主題行程，民眾下單踴躍，不僅掀起「報復性出國潮」，更帶動現場百萬級刷手不斷出現。隨著週末檔期人潮湧入，業者預期買氣將再衝一波。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
漫遊秋季山林 東勢林場攜手新社花毯節11/08-30推門票65折優惠
一年一度的「2025新社花海暨台中國際花毯節」將於11月8日至11月30日在新社登場，東勢林場同步響應，推出期間限定的入園優惠與聯名好康，只要與「新社花海」、「農村繽菓室」合照入園，皆可享門票折扣優惠，邀請全國遊客一同漫遊山城、賞花遊林，體驗臺中秋冬最繽紛的花季盛事。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年我們與新社花毯節攜手推出門票優惠，活動期間民眾只要憑「與新社花海」、「農村繽菓室」合照入園東勢林場，就享有門票160元的優惠(原價250元)，此外，凡於東勢林場遊樂區內消費（不限金額），憑發票即可至新社花海「農村繽菓室」展館服務台，兌換「大甲溪白冷冰棒」乙支。這項聯名活動不僅串聯兩大景點，更以甜蜜冰棒作為在地風味的象徵，讓遊客在花海與森林間留下沁涼回憶。東勢林場以豐富的森林生態與四季花卉聞名，園區內步道、露營區及生態觀察設施完善，是中部地區熱門的自然旅遊勝地。今年特別配合花毯節推出優惠方案之外，園區現正推出每日限量10間的「花漾森林住宿專案」，入住林間木屋並可體驗手作「心想事橙」吊飾，為旅程增添溫馨寓意。二人房優惠價2,400元起，提供遊客舒適又具特色的住宿選擇。東勢林場也期望藉由新社花毯台灣好新聞 ・ 1 天前
麗星郵輪2.0首度亮相ITF旅展 北高雙港啟航推買一送一、立減4千元四大超值好康
擁有超過30年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星郵輪2.0） 今年首度參加台北國際旅展（ITF），以「最台灣人的郵輪」為主題盛大登場，祭出史上最超值的年終優惠。主打「用國旅價，住郵輪、玩海外」，平均每人每晚只要3,000元起，讓旅客用年終獎輕鬆出國度假；並加碼「北高雙港合購立減4,000元」、「精選航程買一送一」及「最高贈6,500元郵輪消費金」等多重優惠，讓年終獎變身夢想假期。中時新聞網 ・ 1 天前