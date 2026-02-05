春節9天連假桃園公車減班、停班調整 2/23恢復正常

春節期間，桃園公車將進行減班、停班等調整措施。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕今年春節連續假期高達9天，鑑於民眾通勤、通學搭乘公車需求減少，市府交通局針對市區公車、幸福巴士及免費公車路線、班次進行調整；市區公車部分，2月14、15、21、22日以假日班次時刻表營運，另除夕至初四期間，市區公車主線以維持一般假日班表一半班次數量，支線則維持假日班次2至3成，另部分需求量較低之路線將暫停行駛。

至各區免費公車、桃小巴(含復興區幸福巴士、觀音區幸福巴士)等路線班表營運狀況則依乘車需求而有不同之營運時刻。

交通局長張新福表示，2月23日起恢復一般平日班次時刻表，而春節期間各公車路線班次時刻表詳細內容，將揭露在「桃園公車」APP、桃園市政府交通局網站()及桃園市公車動態資訊網等。

