春節9天連假湧人車 桃園交大籲改走替代道路

春節連假國道交通疏導措施。(圖/警方提供)

記者諶志明

今（115）年春節連假於2月14至22日，共計9天，桃園市交通警察大隊表示，依據過往經驗，交通尖峰時段為2月13、14日，屆時將於桃園市各高速公路交流道、桃園火車、高鐵站等旅運處所湧現返鄉人、車潮，市警局加派警力及義交於各重要路口（段）加強疏導，同時協調各站點人員維持秩序，桃警並成立交通監控中心，整合運用天羅地網監視影像、即時影像及各交通資訊平台，嚴密監控交通狀況，隨時指揮調度警力加強疏導，以確保交通秩序與順暢，呼籲民眾避開交通尖峰時間及易壅塞路段，多利用大眾運輸與替代道路，配合警方管制疏導，讓珍貴的假期時間不因為塞車而困擾。

警方研判各時段有不同特性的交通人、車流湧現，假期首日及前一日將有返鄉、使用大眾運輸需求產生，重點為各交流道及旅運處所為主，除夕前周末上午研判將有年貨採買需求，各傳統市場、量販點為重點，另連假期間下午時段武嶺橋及瑞安路往大溪交流道方向、石門水庫往龍潭交流道方向及青埔賣場周邊為主要壅塞地區，請用路人提前查詢、規劃。

警方進一步說明替代路線及相關資訊，角板山公園地區，往北可往台7乙線；往龍潭可往高原交流道方向避開車流；至於大溪老街替代路線，往北可自台3線前往三鶯交流道；往西可自武嶺橋右轉大鶯路前往三鶯交流道；此外，青埔華泰名品城可自永信路、洽溪路進場，離場車流則左轉前往領航北路離開。

警方也提到，國道疏運部分，國道1號平鎮系統交流道南向入口匝道將於2月17至19日（初一至三）每日上午5時至中午12時封閉，請用路人提早經中壢或幼獅交流道改道行駛；連假期間大溪往返三峽地區，鶯歌系統及大溪交流道均有大量車流，可多加使用台3線做為替代道路，高公局也隨時監控車流，必要時啟用嚴格匝道儀控措施，請民眾多加留意，適時使用替代道路。