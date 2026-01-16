春節9天連假能提前領藥？藥師全聯會：看錯「這1點」恐領不到藥

記者簡浩正／台北報導

再不到一個月就是農曆春節了，今年過年連假長達9天（2月14日至2月22日），連假期間部分醫院、診所與藥局可能調整營業時間，藥品物流配送也可能暫停。為確保慢性病患者的用藥需求不受影響，藥師公會全聯會呼籲民眾，若連續處方箋的藥品即將在春節期間用完，於1月31日起請儘早前往社區藥局或醫療院所領取藥物，避免因假期用藥中斷。

全聯會表示，春節前最常被問到：「我可以提前領藥嗎？」其實民眾只要記住一個原則，看家中的藥會不會在春節連假期間吃完，而不是看慢性病連續處方箋上寫的建議領藥日期，只要藥品確定會在年節期間用完，即可依規定於1月31日至2月13日間，提前領取下一次藥品備用，避免連假期間無法即時領藥。

全聯會發言人黃彥儒藥師進一步說明，實務上常見民眾誤以為，只要慢箋上標示的建議領藥日期落在農曆新年，就可以提前領藥。但事實上，慢性病連續處方箋本來就已依規定，提前幫民眾把「10天彈性」算進去了，有些醫療院所才會在處方箋上標示可提前領藥日期作為提醒，如果再從這個日期往前推14天，就等於「已經提前，又再提前一次」，實際上可能變成提早近20幾天領藥，不僅不符年前提前領藥規定，也容易在藥局領藥時產生爭議，甚至白跑一趟。

他說，民眾只要花點時間檢視家中的慢性病藥品，確認是否會在春節連假期間吃完即可。若對藥量是否足夠、是否符合提前領藥條件感到不確定，也歡迎民眾提前走一趟附近的社區藥局，請藥師依實際用藥情形協助確認，避免自行推算錯誤而影響領藥權益。

