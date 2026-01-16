春節9天連假該去哪看醫生？ 衛福部「就醫懶人包」出爐

民眾如在春節期間有就診需求，可健保APP、健保署全球資訊網與資料開放平台查詢相關資訊。（示意圖／photoAC）

今年春節從2月14日起，一路放到22日，共有9天假期，為確保就醫順暢，衛福部推動「春節整備專案」，提醒民眾在春節期間可善用健保APP查詢看診，多利用醫院傳染病特別門診、假日輕急症中心（UCC），減少等待時間。

衛福部昨天（15日）發布新聞稿指出，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，以非重症為大宗，原因包括天冷、家庭團聚與聚餐等活動造成呼吸道傳染病、病毒性腸胃炎盛行，以及基層診所開診少導致求診人潮流向醫院、醫院因人員輪休關閉病床影響緊急住院需求患者入住作業。

為確保民眾春節期間就醫順暢，衛福部自1月31日至3月1日推動「春節整備專案」，包含以下4大策略：

1、提早因應：設有急診監測7項指標強化調度，並請藥商提高季節性傳染病藥品安全庫存及供應量。

2、患者分流：開設傳染病特別門診、UCC。

3、擴充春節醫療量能：健保署投入16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診。

4、強化區域聯防：透過中央、地方政府與醫療院所合作確保醫療網絡運作。

衛福部建議，春節連假從2月14日至22日共9天，不少民眾準備外出旅遊，而在春節前，應充分備足需要的藥品，例如慢性病患者預訂回診日或慢性病連續處方箋給藥用罄日介於春節連假期間者，可提前14天、自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）藥量，避免用藥中斷，影響疾病控制。一般民眾居家也可準備腸胃、感冒症狀用藥，以備不時之需。

衛福部提到，考量正值呼吸道傳染病流行季節，公費新冠疫苗已於1月1日起擴大提供滿6個月以上族群使用至2月28日；疫苗接種產生保護力約需2週時間，呼籲符合資格但尚未接種的民眾可詢問院所供應情況、儘早接種，降低春節期間南來北往或出國容易造成的感染與重症風險。

衛福部說，因應可能的流感疫情，將自1月20日至2月28日擴大「公費流感抗病毒藥物」使用對象，適用於有類流感症狀且具7類身分民眾，包含醫事單位之防疫相關人員、安養或長照機構人員、幼托人員、幼兒園至高中職或五專一至三年級學生、與流感重症高風險族群同住或其照顧者、禽畜養殖或動物園或動物防疫人員、其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚人員。提醒民眾有疑似症狀要警覺，及早就醫由醫師評估用藥，避免病情惡化。

衛福部提醒，用藥要注意交互作用，服用藥物時，避免與酒、咖啡等飲料一起服用；胃腸藥中的制酸劑成分，可能影響抗生素吸收，要間隔服用；感冒、流鼻水或過敏藥品常含有抗組織胺類成分，易有疲倦或嗜睡情況，建議避免開車外出，以免發生危險。

衛福部也說到，在春節期間，如有不適或有用藥需求，可就近尋求社區藥局或醫療院所協助，就醫可善用「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP、健保署全球資訊網與資料開放平台，查詢醫療院所看診資訊，就近求診。

衛福部表示，針對呼吸道及腸胃道等傳染病，政府獎勵急救責任醫院於初一（2月17日）至初三（2月19日）開設「傳染病特別門診」，有就診需要，可至醫院、疾管署及各衛生局網站查詢。除了醫療院所外，就醫也可利用台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地13處UCC求診，開診科別包含內兒科、外（骨）科，春節9天連假提供7天服務，但除夕（2月16日）、初五（2月21日）未提供服務。

