春節9天連假返鄉潮將湧現 公路局提醒國道尖峰恐壅塞

春節連假北分局轄管省道疏運措施報你知。





今年春節假期有9天，預估北部地區南下返鄉車潮在2月13日下午5時至16日（除夕）上午會陸續湧現，雖然提早2天放假分散了返鄉車潮，國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞，公路局北區養護工程分局已做好準備，建議在國道1號、3號車多時可選擇台61線做為替代路線。

分析近三年春節期間北部地區交通特性，預估有四波車潮如下：

1.第一波南下返鄉圍爐：2月13日下午5時至2月16日(除夕)上午，台64、65、66線快速公路銜接國道路段及台61線西濱南下(台15線70K鳳鼻~76K新竹市延平路)會有較多車流。

廣告 廣告

2.第二波初一參拜、短途走春：2月17日(大年初一)全日車流無方向性，省道周邊廟宇、短途走春及觀光風景區道路皆車多。

3.第三波初二回娘家、初三中長程出遊：傳統習俗自2月18日(初二)至2月19日(初三)，中長程車潮出現於各郊區省道及快速公路，各觀光風景區熱點車潮達高峰。

4.第四波收假：2月20日(初四)下午1時起至2月22日(初六)出現於台61線北上香山路段及各銜接國道的周邊要道。

公路局祝民眾「馬到成功開鴻運」。

北部各著名觀光風景區易壅塞區域與熱門時段，預期2月17日（初一）至2月19日（初三）每日9時至19時，主要的車多路段為台2線淡水、基隆萬里、台3線三鶯老街～大溪慈湖、台3線關西~峨嵋路段及台9線新店、台9甲線烏來沿線的各個風景區路段。

在國道管制與替代路線規劃部分，預定2月19日（初三）至2月21日（初五）每日12~24時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61線至前方83公里附近，右轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。國道1號湖口至新竹路段為假期間重現性易壅塞路段，規劃台1線及台31線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，北部鄉親由宜蘭北返時常選擇台2線為國5替代路線，歷次連假後期的收假車潮常造成福隆路段壅塞，建議可善加利用台9線北宜公路為國道5號替代路線，提前避開國道及台2線福隆壅塞路段。

春節連假北分局轄管省道疏運措施報你知。

公路局轄管省道的管制與疏導措施說明如下：

(1)公路局北區公路新建工程分局辦理台64線銜接台61線增設南向出入匝道工程，已於113年12月24日啟用，台64線南下返鄉或出遊用路人，可直接使用無縫銜接台61線主線，有效節省台北港前平面號誌化路口停等壅塞時間。

(2)台68線西行南寮匝道自2月13日（除夕前2日）22時至2月22日(初六)23時禁止左轉台15線南下，用路人需直行至台68線西行終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下。

(3)台61線新港3街口亦自2月13日22時至2月22日(初六)23時封閉；鳳鼻尾隧道北口的竹1路口由2月13日15時開始封閉持續到2月23日(初七，上班日)上午9時，預估在2月16日（除夕）至19日（初三）返鄉團員圍爐、廟宇祈福、走春及回娘家等傳統習俗，南下方向每日會有較大車流；2月20日（初四）13時至2月22日（初六）用路人陸續北返回工作崗位，北區養護工程分局為維持台61線疏運路廊用路安全，特別聘請義交於重要號誌化路口協助疏導，屆時請用路人遵守現場義交人員的指揮，確保路口淨空，依序前進。

115春節疏運替代路線懶人包。

公路局重要行車資訊宣導措施說明如下：

(1)台64線快速公路東向25.2k主線至28.2k、西向1.6K至5.4K及西向26.6K至28.2K，已實施區間測速多年，有效降低行車事故，頗受用路人好評，另新北市政府警察局在114年1月15日啟用台64線及台65線等2處區間平均速率執法設備，分別為台64線東向21.4K至23.2K路段（上萬板路匝道往中和方向，速限70公里）、台65線北向7.9K至4.5K路段（上板城路匝道往新莊方向，速限80公里），其中特別提醒台64線21.4K區間測速起點將採二合一科技執法，並偵測跨越雙白線行駛，請用路人駕車行經時切勿貪一時之便，違規變換車道，避免違規觸法傷荷包。

(2)公路於113年3月實施台61線快速公路大貨車降速管制措施後，大貨車事故佔比有顯著下降（15.3％降至12％）。公路局通盤檢討後，新增7處快速公路，針對20噸以上大貨車行車速限，採嚴格降速管理措施，北分局所轄台66線新屋交流道至大溪端路段(10K+100~27K+205)及台68線南寮端至新中正橋交流道路段(1K+000~16K+800)於114年4月1日起實施20噸以上大貨車速限80公里。

公路局呼籲各用路人，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，並避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局智慧化省道即時交通資訊網（https://168.thb.gov.tw/），或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

替代路線圖。

更多新聞推薦

● 彰市公所發放「春節敬老金」 70歲以上長者爽領6,000元