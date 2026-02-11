春節9天連假遊想衝宜蘭？國5這2天最容易塞爆
春節9天連假即將到來，宜蘭縣內交通以過年返鄉及旅遊旅次為主，在假期前段預估國道5號以返鄉南向車流為主，中段會出現旅遊車潮，縣內各風景區周邊交通會較為壅塞，假期後段以短程旅遊及返回工作地的北上車流為主，在大年初一經國5南下車流最多，預估達4.4萬輛次。
宜蘭縣交通處表示，平常日國5單向車流約2至3萬輛次，假日約有3至4萬輛次，而雪山隧道容量每小時可達2200至2500輛次，不過，車流只要達2000輛次，用路人就會感到塞車、車速變慢。
交通處指出，14日是小年夜前一天，預估國5南下段會從上午7時出現車潮，車流會維持到傍晚6時，單日南下車流可達4.4萬輛次；小年夜與除夕南下車流預估各3.6萬輛次，上午10時至下午5時車多壅擠。
依據歷年春節車流量統計，預估國5南下車流最多是出現在初一的4.4萬輛次，車流集中在上午11時至下午5時；北上則為初四的4.7萬輛次，車流估計會從上午10時塞到深夜。
交通處建議用路人即早規畫旅遊行程，避開尖峰時段或行駛替代道路，並請多搭乘大眾運輸來宜蘭旅遊；宜蘭好行3日券已正式上路實施，春節連假期間，民眾只需支付299元，即可搭乘大眾交通工具暢遊宜蘭。
交通處表示，宜蘭共有5家國道客運業者提供15條長程路線可享原票價6折，配合TPASS2.0＋優惠措施，會員累積搭乘次數再加碼最高30％折扣，等同最高可享42折或6折優惠；另使用電子票證搭乘大眾運輸後，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠。
