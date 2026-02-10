春節9天連假醫療不打烊 竹市6大急救責任醫院24小時待命

今年農曆春節連假長達九天，新竹市衛生局已事前完成整體規劃，協調全市六大急救責任醫院於春節期間提供二十四小時急診服務不打烊。(新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

農曆春節即將來臨，一一五年農曆春節連假長達九天，為確保民眾於年節期間仍能獲得即時、完善的醫療照護，新竹市衛生局已事前完成整體規劃，協調全市六大急救責任醫院於春節期間提供二十四小時急診服務不打烊，並安排部分門診科別及時段照常開診。同時，亦開設「傳染病特別門診」進行分流看診，降低交叉感染風險，讓市民朋友在春節期間就醫更安心，健康迎接嶄新的馬年。

市長高虹安表示，為持續落實「健康安心」施政策略，守護市民在春節九天連假期間就醫便利性，市府已事前完成整體規劃，並協調新竹臺大分院新竹醫院、新竹馬偕紀念醫院、新竹市立馬偕兒童醫院、新竹國泰綜合醫院、南門綜合醫院及國軍新竹醫院等六家急救責任醫院，於春節期間全面維持二十四小時急診服務，並依實際需求開設部分門診。另考量農曆春節適逢流感疫情高峰期，也請轄區醫院設置「傳染病特別門診」，進行分流看診，提供民眾即時、適切的醫療照護，全力守護市民健康。

衛生局長陳厚全表示，為便利民眾快速查詢就醫資訊，衛生局已於官方網站建置「春節專區」，整合春節期間急救責任醫院急診與門診時段、傳染病特別門診資訊，以及克流感與COVID-19抗病毒藥物合約醫療院所、疫苗接種等相關醫療服務資訊。也提醒民眾春節期間切勿忌諱就醫，可多加善用線上資源，即時掌握醫療訊息，守護自身與家人的健康。

衛生局提醒，春節連續假期較長，慢性病患用藥切勿中斷，高血壓、心臟病、糖尿病、氣喘、痛風及中風等慢性疾病患者，應事先檢視藥量是否充足，提前備妥假期所需藥品，並依醫囑定時服藥。春節飲食也應注意節制，高血壓患者每日量測血壓，糖尿病患者團圓聚餐留意飲食控制，家屬也應多加關心長輩身體狀況，安心過好年。

衛生局呼籲市民落實分級醫療，輕症可優先就近至基層診所或地區醫院就醫，重症再前往大型醫院，民眾如需查詢新竹市春節期間醫療服務及疫苗接種等相關資訊，可至新竹市衛生局官方網站 ( https://dep.hcchb.gov.tw)「春節專區」查詢，或撥打一九九九市民服務專線洽詢。