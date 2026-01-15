春節9天連假防急診壅塞 衛福部投入16億獎勵診所、藥局開門

最怕過年生病，今年農曆春節又長達9天！為了避免重演急診壅塞慘案，衛福部今年投入至少新台幣16億元，獎勵地區醫療院所及社區藥局開門，包括門診打抗生素、傳染病特別門診都有加碼。

衛福部健保署提醒，春節期間民眾若有醫療需求，可透過健保署網站查詢特約院所開診或藥局服務時段資訊。民眾亦可透過手機，下載「全民健保行動快易通 健康存摺APP」，尋找符合的特約醫療院所及藥局。

台灣去年初出現前所未見的急診壅塞，民眾、醫護怨聲載道。眼看今年農曆春節腳步近，將從2月14日一路休到2月22日，衛生福利部今天召開春節醫療應變措施記者會，說明4大因應策略。



衛福部次長莊人祥指出，4大策略包括提早因應、輕重症患者分流、擴充醫療量能，以及強化區域聯防等4大策略，目標達成「重症不漏接、輕症有分流、醫護有獎勵」。



確保急重症量能，健保署長陳亮妤說明，不希望民眾小病往大醫院跑，特別核定新台幣16億元的獎勵預算。其中，最關鍵的除夕到初三（2/16至2/19），大醫院或小診所門診除夕至初三開診皆加成100％；小年夜、初六等日子也有30%至50%不等加碼。



陳亮妤表示，醫院的急診、住診診察費、護理費及藥事服務費用，在春節期間也都加成100%，鼓勵醫療院所春節期間提供醫療服務，且為回應醫事人員於春節期間付出，規定醫院獎勵費用8成以上應分配給第一線人員。



另外，門診靜脈抗生素治療（OPAT）在春節連假期間放寬治療計畫上限，從5天增加為7天，論次包裹點數（人事費用部分）加成100%。



疾管署署長羅一鈞針對呼吸道及腸胃道等傳染病指出，獎勵急救責任醫院在初一（2月17日）到初三（2月19日）開設傳染病特別門診，每診次獎勵1萬元，如果看診醫師為兒科、感染科或胸腔內科，每診次獎勵1.5萬元。同樣規定8成分配予相關工作人員。