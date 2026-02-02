春節9天連假 公路局雲嘉南地區啟動疏運應變

115年春節連續假期自2月14日至2月22日共9天，因應民眾返鄉、旅遊及走春人潮，交通部公路局雲嘉南區養護工程分局、嘉義區監理所及南區公路新建工程分局將協調地方警察、客運業者與相關單位，全力投入疏運工作，維持連假期間交通順暢，提供民眾安全、便利的用路環境。

公路單位提醒，連假期間台86線8K（仁德路段）、17K至19K（歸仁至關廟路段）及台17線139K至142K（五王大橋至北門路段）易出現車潮，建議民眾行前掌握即時路況、彈性改走替代道路，或優先利用大眾運輸工具，以提升旅遊品質與行車效率。

為紓解台86線歸仁往關廟方向車流，連假期間每日上午8時至12時，將實施歸仁交流道橋下側車道迴轉道管制措施。182線東行欲利用迴轉道銜接台86線，或自歸仁交流道下匝道後欲循側車道往關廟交流道方向行駛的車輛，將改導引行駛182線接台19甲線，再銜接國道3號關廟交流道，請用路人配合現場員警指揮改道。

此外，全球玩家矚目的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》將於2月20日至22日登場，活動地點集中在台南都會公園與奇美博物館周邊，鄰近台1線與台86線，預期將湧現大量人車。雲嘉南區養護工程分局將加強周邊路段監控，並透過CMS即時資訊看板發布轉乘接駁與壅塞資訊，協助車流分流。

為降低施工影響，春節期間雲嘉南轄區道路全面暫停施工並撤除可移動工區，但部分無法撤收路段仍請用路人留意：台19甲線49K+694（關廟區）：大洲橋拓寬改建，車輛改行西側臨時便橋。台1線331.6K～332K、333.6K～333.8K（永康區）：雨水下水道工程，北向內側兩車道封閉，外側一車道通行。台61線283K（北門交流道旁）：橋面補強，北向外側車道及路肩封閉。台3線367.7K（楠西區）：橋梁改建，南向車道封閉，調撥北上車道供雙向通行。

雲嘉南區養護工程分局指出，已於114年完成西港大橋第一期交通改善工程，重新調整橋面車道配置，加寬機慢車道並設置左轉專用道，改善車流交織情形，降低事故風險。後續將持續優化橋頭平面道路配置，打造更安全的通行環境。

圖說：公路總局簡報春節疏運及道路改善成果 (圖片來源/公路總局提供)

公路單位呼籲，民眾連假出門前務必做好行程規劃，多利用公共運輸，並注意行車安全，切勿疲勞駕駛或酒後上路。即時路況及疏運資訊可至交通部公路局網站、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP查詢，或撥打用路人服務專線 0800-231-035。

