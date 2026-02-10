春節9天連假 北市小年夜除夕加班收運垃圾

春節連假長達9天，臺北市環保局小年夜、除夕加班收運垃圾

農曆春節9天連假即將到來，臺北市環保局表示，為方便民眾在除夕以前能妥善處理垃圾，臺北市清潔隊於連假開始2月15日小年夜晚上、2月16日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，2月17日大年初一至19日初三停收3天，並開放多個限時收受點供民眾使用，2月20日初四起恢復收運垃圾，2月23日初七起恢復收運大型廢棄物。

環保局表示，今年春節連假從2月14日到2月22日，共9天，考量民眾返鄉過年或連假有垃圾清運需求，在2月14日、2月15日都正常收運一般垃圾、廚餘、資源回收物，2月16日除夕當天中午及夜間兩時段加班收運垃圾，中午將以播放音樂方式通知民眾清運一般垃圾、廚餘及資源回收物；晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾，民眾可多加利用。

環保局指出，大年初一至初三將停收垃圾3天，為使民眾盡快能排出連續假期期間累積的垃圾，清潔隊將於大年初四2月20日提早開工，恢復收運垃圾。也特別提醒民眾，小年夜至初六停收大型廢棄物，2月23日初七起恢復收運，春節連假前有清運需求的民眾，敬請及早預約，最晚於2月13日下午4時30分前預約清運大型廢棄物。