春節9天連假！台南雙層巴士99元 路邊停車免費

台南春節期間2月16日至19日公有路邊停車格免費。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕春節連假將從2月14日一路放到2月22日，為迎接返鄉與走春人潮，南市針對熱門景點、易壅塞路段與大眾運輸推出多項措施，希望讓民眾「好進、好停、好玩」。

春節限定公車優惠，持市民卡可免費搭乘市區公車0至905路(不含33、111、168及高鐵快捷公車H31)；雙層巴士則推出24小時99元優惠，其餘路線仍提供電子票證基本里程免費與轉乘優惠，多加利用大眾運輸，輕鬆走春、減少塞車。

台86線快速道路歸仁匝道將於每日8時至12時視車流狀況彈性管制；台17線北門南鯤鯓(五王大橋至北門)為易壅塞路段，已規劃南鯤鯓代天府替代動線，引導車流分散。

交通局長王銘德表示，春節假期長，收假人潮較為分散，返鄉人潮交通疏導仍是重點，還有安平老街、廟宇行春觀光熱區及梅嶺賞景等地。為即時掌握路況，交通局將於2月17日(初一)至2月22日(初六)設立交通疏運指揮中心，由主管同仁輪值監控主要道路車流，並即時處理突發狀況。

春節期間YouBike租借服務不中斷，大台南公車及小黃公車依假日及春節班表行駛。2月16日除夕當天晚間7時後多數班次停駛，但服務高鐵站的H31、H32、62、黃9、橘9、橘9-1等路線，將依假日班表全天正常營運。

停車收費部分，除崇善路龍山、東光路地下等70餘處委外民營停車場全年照常收費外，其餘公有路邊及路外停車格位，將於2月16日至2月19日暫停收費。交通局也印製春節交通疏導宣導摺頁，於國道服務區、台鐵及高鐵台南站、各旅遊服務中心與古蹟藝文場館免費提供，協助民眾掌握最新交通資訊。

春節國道仁德交流道北上匝道封閉，改道路線示意圖。(記者洪瑞琴攝)

南市交通局長王銘德說明台86線快速道路歸仁匝道春節彈性管制。(記者洪瑞琴攝)

