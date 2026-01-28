春節9天連假「矯正署不打烊」 署長林憲銘視察基層誓言守護社會安全

矯正署啟動「春節守護專案」，署長林憲銘（中）前往基隆監獄與看守所視察。（矯正署提供）

今年農曆春節即將迎來長達9天的假期，當民眾正準備開心地與家人團聚時，全台51所矯正機關的守護工作可是一刻都沒放鬆！為了控管並維護超過6萬名收容人的安全，矯正署啟動「春節守護專案」，署長林憲銘27日前往基隆監獄與基隆看守所，要當第一線同仁最強的後盾。

考慮到長假期間的戒護壓力、讓大家安心過年，法務部特別指示矯正署加強督導。林憲銘要求全國監所必須落實「安全第一、人力待命及物資充足」三大工作重點，確保滴水不漏。

矯正署長林憲銘（左）送上蘋果禮盒，象徵平平安安。（矯正署提供）

林憲銘親訪基隆監所及看守所，送「平安」禮盒暖心加油，他除了與基隆兩所的首長及主管們坐下來交流、聽取基層心聲，；隨後，署長更親自走進戒護區巡視，看望正在執勤的同仁，並在勤務指揮中心送上象徵「平平安安」的水果禮盒，感謝大家在過年期間的辛勞。

林署長感性地表示，矯正人員不只是在執行刑罰，更是協助收容人改過自新、重返社會的重要推手，是「社會安全最溫暖的一道防線」。他非常感謝同仁們為了國家，犧牲與家人吃年夜飯的時光堅守崗位。最後也特別祝福所有同仁：「駿馬迎新春、平安福滿門！」

