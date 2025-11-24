春節9天連假 總統：醫院診所開診加成30%到100%

（中央社記者葉素萍台北24日電）總統賴清德今天說，明年度健保總額將達9883億元，比今年再增長597億元，並且由政府再投入199億元的公務預算，實質規模將達到1兆82億元，增長幅度為6.5%，創下歷年新高。總統特別提到，明年春節有9天連假，醫院或診所門診將依開診時段分段加成，幅度從30%到100%，盼診所春節持續提供良好醫療服務。

賴總統今天在總統府接見「中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長」，他致詞表示，診所不僅是國人有疑難雜症第一個想到的地方，更是社區健康的堡壘。

他說，隨著台灣邁入超高齡社會，診所將承擔更多的責任，也需與鄰里更多的連結，更需要主動出擊。他知道基層院所都積極配合社區巡迴篩檢、衛教宣導，並與地方衛生局合作，辦理活動，提升國人健康，他要表達感謝。

賴總統說，政府堅定支持基層與社區醫療事業，例如，衛福部推動代謝症候群防治計畫，在社區與基層醫師的投入以及患者的積極參與下，截至今年8月底，全國總計超過3100家診所、5200位醫師共同參與，超過44萬個民眾受惠，這個就是診所與政府合作，促進健康台灣願景的重要案例。

賴總統表示，他是醫生出身，不敢忘了責任，所以上任後，馬上請衛福部積極推動健康台灣、優化醫療環境、確保全民健康十大策略，包括擴大健保財務來源，改革總額制度，穩定醫療服務點值，改善醫事人員工作環境等重要議題，確保健保可以永續經營。

他說，明年度健保總額將達9883億元，比今年再增長597億元，並且由政府再投入199億元的公務預算，實質規模將達到1兆82億元，增長幅度為6.5%，創下歷年新高，「彰顯政府對醫療體系的支持」。

賴總統進一步表示，政府將在明年度努力聚焦3個面向，第一、強化全人照護與慢性病管理，特別保障零到6歲兒童醫療與居家照護服務；第二、營造友善醫事人員環境，透過提升診察費與護理照顧量能，穩定醫療服務；第三、推動通訊醫療與數位轉型，提升偏鄉地區的醫療可近性以及效率。

總統說，他深信基層診所是維持社會穩定運作的重要力量，為了給予醫護更大的支持，明年春節有9天，不論醫院或診所門診將依開診時段分段加成，9天連假開診加成幅度，從30%到100%，希望診所在春節期間能夠持續提供民眾良好的醫療服務。

他說，感謝診所協會全聯會一直扮演政府與基層醫療重要橋梁，為基層醫療發聲，提供寶貴建言，讓政策更貼近民眾需求，也更符合實際運作，未來將提供更多資源，穩定醫療服務供給，並且強化分級醫療，落實醫療上的科技與數位轉型，持續與全國診所合作，進一步打造更堅韌、更公平、更永續的健康台灣。（編輯：張均懋）1141124