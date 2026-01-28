春節9天長假將至！台水二區處曝「1動作」享水費優惠

返鄉團圓及闔家走春前，請檢查家中用水設備，確實關閉水龍頭、注意馬桶是否漏水等，以降低漏水的風險。圖：截自freepik

農曆春節將屆，今(115)年春節假期長達9天，家家戶戶為一展新年新氣象，進行除舊布新大掃除，台水公司第二區管理處今(28)日表示，籲請民眾「珍惜水資源，一水多用、用水不浪費」，使珍貴水資源充分有效利用。

台水公司提供多元便捷繳費管道，春節期間民眾如有繳費需求，可透過「台水官網」、「台水app」、「行動支付，包含街口支付、悠遊付、全支付及Pi拍錢包等」及「超商，持單或多媒體事務機補單」進行繳費。此外，為響應節能減碳並減少紙本帳單漏接問題，歡迎民眾申辦e帳單，水費以email或簡訊方式通知，兩者擇一，申辦成功者，可享有每期水費優惠5元，優惠至117年12月31日，請民眾多加把握，既節能又節省荷包。

台水公司第二區管理處提醒民眾，返鄉團圓及闔家走春前，請檢查家中用水設備，確實關閉水龍頭、注意馬桶是否漏水等，以降低漏水的風險。若有任何用水問題，或須通報路面漏水及查詢各項用水業務，均可撥打台水1910客服專線洽詢。

