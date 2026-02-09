春節9天門、急診哪裡有開？2026開診一次查
[NOWnews今日新聞] 春節連假長達9天，今年除了部分醫院或藥局開診外，衛福部力推的「假日輕急症中心」也加入春節看診行列。而「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP可查詢最新開診資訊，只要到「春節院所服務查詢」專區可了解。《NOWNEWS今日新聞》也整理相關醫院開診資訊，提供民眾參考。
為了防範春節嚴重急診壅塞再度重演，衛福部投入16億元，目前調查醫院開診率超過70%以上；診所部分也超過10%。至於各大醫院的開診情況，也提供民眾參考：
📍假日輕急症中心春節開診
上午8點至24點
2月16日除夕、2月21日初五不提供
初一至初三提供內科、外科、兒科與骨科等服務
地點
北市聯醫林森院區、昆明院區、附設信義門診部
新北土城區恩樺醫院、中和區怡和醫院
桃園龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院，龜山區大明醫院、中壢區中美醫院
台中市台安醫院雙十分院、家健聯合診所
台南中西區永川醫院
高雄三民區文雄醫院
📍雙北
台大醫院總院區
除夕至初三休診，初四部分開診；另外兒童醫院於初五正常開診。
台北榮總、各分院門診
1.台北榮總桃園分院2月14至19日（六）至（四）、2月21至2月22日（六）至（日）開設上午內科、下午外科各1診；2月20日(五)上午正常門診。
2.台北榮總新竹分院2月17日至19日（二）至（四）開診下午及夜診；傳染病特別門診；2月20日（五）上午及夜診正常門診。
3.台北榮總蘇澳分院本院區門診2月16、17日（一）至（二）及2月19、20日（四）、（五）開設上午1診特別門診。
4.台北榮總員山分院本院區2月16日至2月20日（一）至（五）開設上午1診類流感門診；市區門診2月14日（六）上午正常門診；2月16、19、20日(一、四、五)開設上午內科、外科、精神科各1診；2月21日（六）開設上午內科、外科各1診。
5.台北榮總玉里分院2月16、17日（一）至（二）開設上午兒科門診；2月18至20日（三）至（五）開設上午兒科、內科門診。
6.台北榮總台東分院2月19、20日（四）、（五）開設上午腎臟病科門診。
7.台北榮總鳳林分院2月16日至19日（一）、（四）開設上、下午各1診傳染病特別門診。
衛福部立台北醫院
春節連假期間，除夕（2/16）至初三（2/19）上午時段，內科、外科、兒科、泌尿科、精神科及骨科等多科別採「各開一診」方式提供看診服務。
初一至初三下午安排內科、外科與兒科門診，協助民眾因應假期間常見的急性不適與慢性病需求。2月20日（初四）上、下午門診恢復正常，2月21日（初五）全面正常開診。
因應春節期間傳染病盛行，台北醫院同步加開「春節傳染病特別門診」，於2月17日至2月19日（初一至初三）提供成人與兒科上午、下午門診服務。
春節期間門診開診醫師名單與最新資訊，民眾可至台北醫院官網或行動服務APP查詢。
長庚醫院
減輕急診負擔，長庚醫院於2月17日（初一）至2月19日（初三），體系院區將由內科、外科、耳鼻喉科、小兒科等醫療專科醫師聯合開設「春節傳染病特別門診」，服務如類流感、發燒、呼吸道症狀、腸胃炎等輕症病人就醫。
春節期間各院區門診表、急診服務等各項資訊均已公布，民眾可至長庚醫院全球資訊網或下載「長庚e指通」APP查詢。體系各院區則將自2月20日（初四）起陸續恢復門診服務。
台北慈濟醫院
2月16日（一）除夕、2月21日（六）初五：開設假日上午門診。
2月17日（二）初一至2月19日（四）初三：門診休診，另開設農曆春節傳染病特別門診。
2月20日（五）初四：正常門診
新光醫院
2月14日（六）、2月22日（日）開設急診
2月14日、16日至21日上午開診
2月17日至20日下午開診
台北醫學大學附設醫院
除夕至初四休診，另外初一至初四開設呼吸道傳染病特別門診。
初五正常看診，過年期間急診24小時照常服務。
台北馬偕醫院
除夕休診
初一至初四開設傳染病特別門診、部分門診開設，初五正常門診。
過年期間急診照常服務。
台北三總
除夕至初三部分科別開診；初四開始恢復正常門診。
過年期間急診24小時照常服務。
亞東醫院
2月14日至2月22日部分科別開診，另外也提供類流感特別門診。
初四恢復正常門診。
過年期間急診24小時照常服務。
📍中部
台中榮總
2月14日至2月22日開設急診
2月14日上午、2月20日上下午、2月21日上午開設部分門診。
中醫大附醫
2月14日至2月22日開設急診
2月14日至2月22日部分科別開設門診
彰基總院
2月16日至2月19日在急診、住院服務照常，門診部分，耳鼻喉科暨傳染病特別門診都是在上午8點半到中午12點；兒童醫院從除夕（16日）到初三（19日），兒童暨傳染病特別門診16日除夕是在上午7點到中午12點，初一（17日）至初三（19日）則是從中午12點到下午5點。2月20日全面恢復正常看診。
📍南部
高雄醫學大學附設醫院
除夕休診
初一至初二開設傳染病特別門診
初三至初四開設傳染病特別門診及彈性門診
初五恢復正常看診
急診過年期間照常服務
高雄榮總
除夕休診
初一至初四部分科別開診；初五正常看診
急診過年期間照常服務
高雄長庚
除夕至初三休診，加開傳染病門診。
初四恢復正常門診
急診過年期間照常服務
高雄醫學大學附設醫院
除夕休診、初一至初二開設傳染病特別門診
初三、初四部分科別開診；初五恢復正常看診
急診過年期間照常服務
