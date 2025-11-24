春節9天開診加成最高100% 總統：盼持續提供良好醫療服務
明年健保總額規模逾新台幣1兆元，賴清德總統今天(24日)表示，診所是社區健康的堡壘，政府將提供更多資源，穩定醫療服務供給，並強化分級醫療。總統也強調，明年春節有9天連假，為了給予醫護更大的支持，醫院或診所門診將依開診時段分段加成，幅度從30%到100%，盼診所春節持續提供良好醫療服務。
賴清德總統24日在總統府接見「中華民國診所協會全國聯合會及各縣市診所協會理事長」，總統致詞時表示，診所不僅是國人有疑難雜症第一個想到的地方，更是社區健康的堡壘，隨著台灣邁入超高齡社會，診所將承擔更多的責任，他要對基層院所長期以來積極配合社區巡迴篩檢、衛教宣導，並且與地方衛生局合作，堅守健康第一線崗位，致上最誠摯的感謝。
總統指出，政府堅定支持基層與社區醫療事業，例如衛福部推動「代謝症候群防治計畫」，截至今年8月底，全國總計超過3100家診所、5200位醫師共同參與，超過44萬個民眾受惠，這是診所與政府合作，促進健康台灣願景的重要案例。
總統也表示，他身為醫生出身的總統，不敢忘了自己的責任，他上任後便積極推動健康台灣、優化醫療環境、確保全民健康十大策略。總統指出，明年度健保總額將達新台幣9,883億元，比今年再增長597億元，並且由政府再投入199億元的公務預算，實質規模將達到1兆82億元，增長幅度為6.5%，創下歷年新高，彰顯政府對醫療體系的支持。
總統也說明，明年健保總額增加將努力聚焦三大面向，第一、強化全人照護與慢性病管理，特別保障0到6歲兒童醫療與居家照護服務；第二、營造友善醫事人員環境，透過提升診察費與護理照顧量能，穩定醫療服務；第三、推動通訊醫療與數位轉型，提升偏鄉地區的醫療效率。
總統並說，基層診所是維持社會穩定運作的重要力量，政府將鼓勵醫療院所於春節期間持續提供民眾服務。總統說：『(原音)為了給予醫護更大的支持，明年春節有9天，不論醫院或診所門診將依開診時段，分段加成。9天連假開診加成幅度，從30%到100%，希望診所在春節期間能夠持續提供民眾良好的醫療服務。』
總統最後也強調，政府將提供更多資源，穩定醫療服務供給，並強化分級醫療，落實醫療上的科技與數位轉型。同時，政府也期望能持續與全國診所合作，進一步打造更堅韌、更公平、更永續的健康台灣。(編輯：宋皖媛)
