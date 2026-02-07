春節AI紅包戰 中互聯網豪擲45億 微信狠手封鏈掀混戰

中國互聯網春節紅包大戰開打，在此前豆包手機「搶奪AI（人工智慧）超級入口」影響衝擊下，此次春節紅包大戰升級成了異常激烈的AI入口卡位大戰，據統計，百度、阿里、騰訊和位元組投入規模已高達45億元（人民幣，下同，約6.48億美元）。不過因微信以「會騷擾用戶」等理由突「下狠手」封鏈，連自家人騰訊元寶也不放過，幾家巨頭紛紛出現系統崩潰等情況，消費者也怨聲載道，讓這場各有盤算的大廠AI應用春節商戰成一場混戰。

廣告 廣告

綜合澎湃新聞、第一財經報導，今年互聯網大廠紅包大戰與2015年微信用紅包殺入支付市場不同，主角變成網路大廠的AI應用。 1月25日，騰訊旗下AI應用「元寶」宣稱，用戶參加活動可分10億元現金紅包； 2月2日，阿里旗下AI應用千問宣稱投入30億元用於「請客」。百度有關春節現金紅包活動，則是自1月26日至3月12日使用文心助手，就有機會瓜分5億現金紅包。

截至2月5日不完全統計，百度、阿里、騰訊和位元組宣稱的春節紅包大戰投入規模已高達45億元。

不過這場數十億商戰全因中國最大社交平台微信突然的「無差別」封殺受阻。過去幾天，騰訊「元寶」、百度「文心」、阿里「千問」的紅包鏈接接連遭微信封殺，昨更是曾被視作突破微信限制的口令紅包也無法複製。大量用戶反映阿里千問「春節30億免單請客」頁面無法點擊、消息發送異常，系統也因流量過載而一度崩潰，奶茶店爆單了，「千問崩了」也登上熱搜。

此前，微信連自家人都沒放過。騰訊董事會主席馬化騰前腳在員工大會上一句「希望能重現11年前微信紅包春晚的時刻」才剛說完，2月4日，騰訊元寶開展春節活動的第四天，元寶紅包鏈接突然被微信屏蔽，顯示為一個網址，用戶只能通過瀏覽器打開。

微信安全中心公眾號回應稱，對春節為主題集中爆發的過度營銷、誘導分享等違規行為進行打擊，並稱元寶相關春節營銷活動存在通過「做任務」、「領紅包」等方式誘導用戶高頻分享鏈接的行為，對用戶造成騷擾。

科創板日報引述CIC灼識諮詢市場經理張效廣認為，高度依賴特定平台（如微信）的傳播規則，一旦平台規則改變，增長引擎即刻熄火；「長期來看，技術和產品落地能力仍是核心，各家將回歸主場，基於自身核心生態的AI落地競賽將白熱化」，他說。

更多世界日報報導

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角