春節WE ARE 徐懷鈺合作橘色惡魔、冰球攜手FLOW

（中央社記者王寶兒台北2日電）「橘色惡魔」去年訪台備受民眾歡迎，文總今天預告，春節特別節目WE ARE將邀請歌手徐懷鈺與橘色惡魔跨界合作演出，還有日本傳奇樂團FLOW與台灣icyball冰球樂團共演。

「2026 WE ARE 我們的除夕夜」由中華文化總會製作、三立電視與公視台語台首播，文總今天透過新聞稿表示，日本京都橘高校吹奏樂部去年底與「翡翠騎士」在台灣各地掀起行進管樂旋風，今年再度回到WE ARE舞台，與徐懷鈺共同詮釋紅遍大街小巷的經典歌曲「怪獸」。

廣告 廣告

徐懷鈺學過薩克斯風，她說，這是第一次近距離欣賞橘色惡魔演出，感覺和藝人唱歌跳舞一樣，會隨著旋律自然踏步，但學生們的樂器很重，比較辛苦。

橘高校吹奏樂部學生久保分享，從開始練習「怪獸」到完成，大概花了1到2個月的時間，「在設計動作的過程中，真的覺得非常有趣，舞蹈裡也加入了MV裡的一些手勢，藏了很多小巧思在裡面。」

FLOW聯手icyball冰球樂團，帶來Spotify全球播放次數破億的「火影忍者疾風傳」主題曲。FLOW成軍超過20年，為錄製節目第7次來到台灣，FLOW樂團分享，這次趁著演出前，初體驗台灣釣蝦行程，每名團員都想盡辦法釣到1、2隻。

FLOW樂團表示：「雖然已經來台灣很多次，但一直很少有機會認識台灣的音樂人，這次能有機會和icyball冰球樂團共演，我們非常開心。」錄製日當天，他們登場瞬間就引爆全場，大讚台灣觀眾的熱情，「每次來台灣辦演唱會，真的覺得大家對日本都非常了解。」期待未來有機會再次來台舉辦專場演出。

首度挑戰日文演唱的icyball冰球樂團主唱王則直呼壓力爆表：「我不會日文！我第一次這麼努力背歌詞，我快哭出來了，好可怕。」鍵盤手蒙也說，這次和FLOW合作的曲目是世界名曲，因此在編曲上格外謹慎，希望在保留原曲精神的同時，加入鍵盤的編制，帶給觀眾全新的感受。

中華文化總會春節特別節目「2026 WE ARE 我們的除夕夜」將於2月16日晚上8時播出，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube頻道等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕播送。（編輯：管中維）1150202