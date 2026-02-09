春聯不能隨便貼！詹惟中揭挑選黃金法則：千萬要避開這個字

詹惟中。翻攝詹惟中臉書



馬上就要過年了，由於今年時值「馬」年，不少人會在春聯上使用「馬到成功」、「馬上來財」等帶有「馬」字的詞句作為春聯的內容。知名命理師詹惟中指出，今年春聯絕對要避開「馬」字或有「馬」的圖案，否則可能好事多磨。

詹惟中在臉書拍片提醒，由於今年農曆是丙午年，春聯千萬不能像往年那樣隨意張貼，尤其今年是午馬當值，春聯上絕對要避開馬字或含有馬的圖案，因為這叫做「值神在位，不可沖撞」，若是貼了帶有「馬」字的春聯，可能會發生好事多磨的情況。

除此之外，詹惟中也分享貼春聯的禁忌和法則，首先是「上下聯不要搞混」，若貼反了，等於把運勢流向逆轉，讓好氣場從進門變出門；其次則是「門外福字勿倒貼」，否則是把福氣往門外推，不過門裡面的福字可以倒貼，叫做「迎福到」。

詹惟中也提醒，春聯是新年運勢的預告，若是上面的字句詞不達意，除了鬧笑話，還會敗運、尷尬又漏氣，建議選擇貼合自家情況的春聯，才能夠接對天地之情。

至於春聯該如何挑選？詹惟中也分享三大黃金法則，首先挑選春聯時，最好以「七字聯」為優先，因為五字、七字的單字聯最能夠和天地的陰陽；其次，春聯的詩詞應盡量選擇簡潔、合乎時代且有好寓意的春聯，千萬別挑過於古奧難懂的老春聯。詹惟中建議，可以選擇大方直白、扣合當下的吉祥話，例如「風調雨順年豐年，國泰民安福滿堂」。

最後，詹惟中提醒，2026是鳳凰騰飛之年，「鳳凰不落無寶之地」，因此可以選擇鳳凰圖案的春聯，這叫做「提前引貴氣入室」，為新年攢足福氣的根基。

