春聯不能隨便貼！詹惟中示警「絕對要避開馬」：小心好事多磨

詹惟中分享今年春節貼春聯的玄機，提醒大家盡量避開「馬」。（圖／翻攝FB@詹惟中就是愛算命）

知名命理專家詹惟中，時常透過社群分享命理知識，廣受大批粉絲喜愛。隨著農曆春節即將到來，詹惟中暖心提醒關於春聯的禁忌，特別是今年絕對要避開「馬」字，否則可能好事多磨。

詹惟中在臉書拍片提醒，今年的春聯的玄機，由於今年農曆是丙午年，可不能像往年那樣隨意張貼，「今年是午馬當值，春聯上絕對要避開『馬』字、馬的圖案，這叫做『值神在位，不可沖撞』，貼了小心好事多磨。」

再來是三個禁忌，若犯了其中一項很可能導致全年寓意走針。首先是「上下聯不要搞混」，若貼反了等於是把運勢流向逆轉，好氣場進門變出門；其次是「門外福字勿倒貼」，否則是把福氣往門外推，不過門裡面的福字可以倒貼，叫做「迎福到」。

第三是「詞不達意亂選聯」，因為春聯象徵新年運勢預告，貼不好是鬧笑話又敗運、尷尬又漏氣，要選貼合自家情況的，才能夠接對天地之情。

詹惟中也分享三大黃金法則。第一「選單數聯」，最好是七字聯為優先，五字七字的單字聯是最能夠和天地的陰陽；第二「盡量簡潔合時代的好寓意」，勿挑古奧難懂的老春聯，選擇大方直白、扣合當下的極話，例如「風調雨順年豐年，國泰民安福滿堂」。

最後是「必選鳳凰圖案的春聯」，詹惟中指出，2026年是鳳凰騰飛之年，「鳳凰不落無寶之地，這叫做『提前引貴氣入室』，為新年賺足了福運根基」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

