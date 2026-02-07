春聯什麼時候才能撕？專家曝「這3時間點」最招財：撕錯恐擋運勢

生活中心／唐家興報導

在傳統習俗與居家美學之間，「春聯什麼時候才能撕」是每年開春後網友熱搜的焦點。其實，這層薄薄紅紙不僅是節慶裝飾，更承載著一整年的家運。民俗專家提醒，處理舊春聯的時間點若掌握得當，能有效「除舊布新」銜接好運；若撕錯時間或方法，恐讓福氣提早斷線。以下整理出最合適的三個撕春聯時間點，讓您在2026馬年開春就搶得先機。

【順應自然：褪色破損即是告別時機】

春聯就像是家門口的守護神，日夜守護著家宅。當紅紙因風吹日曬開始褪色、邊角捲起，或是被春雨淋得模糊不清時，這便是大自然在提醒你「任務已完成」。專家建議，一旦春聯出現嚴重破損或脫落，應立即將其撕除。這不僅是為了居家美觀，在民俗語意中，這也代表舊的能量已經消耗殆盡，及時清理才能清出空間給新的好運，讓家宅氣場保持流通清新。

【圓滿收尾：元宵節後的開運儀式感】

在華人傳統觀念中，過完正月十五「元宵節」，這年才算真正過完。因此，許多長輩習慣在元宵節燈會結束後，親手將門口的春聯撕下。這個舉動具有極強的儀式感，象徵著新春慶祝活動的正式畫下句點。此時撕下春聯，不僅是對過去一年平安的感謝，更是整理心情、準備投入日常奮鬥的開始，對於追求工作穩定與心靈平靜的人來說，這是最推薦的時間點。

【留住福氣：守候至明年除夕的大掃除】

若春聯材質精良、色澤依舊亮麗，另一種最傳統的做法則是「一年一換」。許多家庭會選擇讓這份紅色的祝福持續守護，直到隔年除夕大掃除時才動手。這不僅體現了勤儉持家的美德，更有「福氣滿載一整年」的深遠寓意。但在撕除後、貼上新聯前，務必將牆面殘膠清理乾淨，這在民俗上稱為「除垢」，確保新一年的運勢能清清爽爽地進門。

【處理舊春聯禁忌：千萬別直接覆蓋】

值得注意的是，許多人圖方便會直接在舊春聯上貼新聯，這在風水禁忌中是大忌。民俗專家強調，「舊的不去，新的不來」，若舊氣沒除，新運就難入。撕下的舊春聯應視為帶有餘福的物件，整理好後隨著大掃除垃圾妥善處理即可。

